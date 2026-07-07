Perspectivele unei extinderi rapide a Uniunii Europene rămân incerte, în ciuda aspirațiilor statelor candidate. Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat marți, în cadrul Conferinței țărilor candidate la aderarea în UE, că nu se așteaptă la o extindere majoră a blocului comunitar în următorii ani, îndemnând statele aspirante să privească realist procesul de integrare europeană.

„Nu ar trebui să ne așteptăm la miracole sau la extinderi majore ale Uniunii Europene în următorii ani”, a afirmat liderul sârb, subliniind totuși că aderarea la UE rămâne cea mai bună opțiune pentru Serbia și celelalte state candidate, transmite hotnews.ro.

În prezent, nouă țări au statut oficial de candidate la aderarea în Uniunea Europeană: Republica Moldova, Albania, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia și Ucraina. Kosovo și-a depus cererea de aderare, însă încă nu a primit statutul de stat candidat.

Potrivit Reuters, dintre statele din Balcanii de Vest, Muntenegru este considerată țara cu cele mai mari șanse de a deveni membră a UE până în 2028, în timp ce Albania și-a accelerat negocierile de aderare. În schimb, Serbia, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina și Kosovo înregistrează un ritm mai lent al reformelor și negocierilor.

La aceeași conferință, președintele Parlamentului Ucrainei, Ruslan Stefanciuk, a transmis un mesaj opus celui al liderului sârb, cerând Uniunii Europene să accelereze procesul de extindere, pe fondul amenințărilor de securitate generate de Rusia.

„Noul val de extindere trebuie să fie cât mai amplu și cât mai puternic posibil, astfel încât procesul de construire a unei Europe unite și indivizibile să fie în sfârșit finalizat”, a declarat oficialul ucrainean.

La 15 iunie, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, în cadrul celei de-a doua Conferințe interguvernamentale Republica Moldova – Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg. Evenimentul a fost marcat de participarea delegației conduse de prim-ministrul Alexandru Munteanu.

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Deschiderea negocierilor pe Clusterul „Valori fundamentale”

Săptămâna trecută, într-un comunicat comun, președinții Consiliului European și Comisiei Europene, Antonio Costa și Ursula von der Leyen, au precizat că deschiderea oficială a discuțiilor din clusterul VALORI FUNDAMENTALE va avea loc pe 15 iunie, adică astăzi, la Conferința Interguvernamentală de la Luxemburg. Acest pachet cuprinde 5 capitole esențiale, este vorba de drepturile omului, justiție, achiziții publice, statistică și control financiar.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la UE în martie 2022. 3 luni mai târziu, împreună cu Ucraina, a obținut statutul de țară candidată. Cele două state au lansat oficial negocierile de aderare în iunie 2024, iar până în prezent au purtat discuții tehnice cu Comisia Europeană pe toate cele șase clustere de negociere care cuprind 35 de capitole. Actuala conducere a Republicii Moldova și-a propus drept obiectiv semnarea tratatului de aderare la UE până în 2028.