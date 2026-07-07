Refuzul lui Alexandru Munteanu de a asigura în continuare interimatul funcției de prim-ministru alimentează noi semne de întrebare. Experții spun că decizia ar putea indica existența unor tensiuni și neînțelegeri și cred că aceasta ar fi fost influențată și de incidentul de la ceremonia de comemorare a victimelor deportărilor, unde fostul premier a fost omis din protocol. Analiștii consideră însă că Alexandru Munteanu va trebui, mai devreme sau mai târziu, să explice public motivele care au stat la baza demisiei sale.

Potrivit lui Alexandru Tănase, demisia lui Alexandru Munteanu indică existența unor neînțelegeri în interiorul PAS.

Alexandru TĂNASE, FOST PREȘEDINTE AL CC:„Vreau să vă zic, că noi suntem la a doua experiență de același gen. Deși am avut 80 prim-miniștri, este pentru a doua oară când un premier refuză să exercite interimatul până la învestirea noului guvern. Dar toate elementele indică că ar exista anumite probleme."

Munteanu este cel care trebuie să ofere explicații și să dea anumite explicații, mai spune Tănase, făcând referire la situația de ieri de la ceremonia de comemorare a victimelor deportărilor, când acesta a fost ignorat.

Alexandru TĂNASE, FOST PREȘEDINTE AL CC:„S-a văzut lucrul acesta cu ochiul liber, dar mai mult decât atât, societatea nu cunoaște absolut nimic. Și înaintarea oricărei ipoteze ne duce într-o zonă a speculațiilor care nu cred eu că este potrivită în situația dată. Dacă discutăm la modul serios, trebuie să operăm cu fapte. Fapte noi nu avem. Dar se vede că lucrurile sunt mult mai adânc ascunse și nu cred că vom afla chiar în zilele apropiate ce s-a întâmplat cu adevărat.”

Expertul asociat IPRE Daniel Vodă crede că Alexandru Munteanu a acționat, fiind ghidat de emoții.

Daniel VODĂ, EXPERT IPRE: „Din punctul meu de vedere, domnul Alexandru Munteanu a oferit o oportunitate uriașă, partidului de la guvernare, ca să-și asume politici, un guvern care să corespundă așteptărilor acestei formațiuni și, de fapt, este o oportunitate uriașă pentru de a desemna guvernului Republicii Moldova, de exemplu de a desemna miniștrii care au fost anteriori în postul de consiliri, la președenție, la guvern și de a veni cu o gărnitură, de exemplu, de oameni noi, care cu optimism să ducă mai departe agenda de integrare europeană. Nu cred că până la urmă putem să vorbim despre lucruri care se vehiculează referitoare la demisia premierului Munteanu. Cert este că a fost o decizie bazată pe emoție.”