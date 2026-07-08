Anastasia Taburceanu, verișoara Maiei Sandu și fosta comunicatoare de la MoldATSA este vizată în urmărire penală pornită de ofițerii Centrului Național Anticorupție în urma scandalului de la întreprindere. Informația a fost confirmată pentru PRO TV de către CNA. Totodată, am încercat să aflăm dacă este cercetat sau vizat fostul director, Dumitru Vangheli, însă responsabilii de la CNA ne-au comunicat că nu pot oferi mai multe detalii.

„Centrul Național Anticorupție a pornit o cauză penală in acest sens. La această etapă, se desfășoară acțiuni de urmărire penală”, ne-a comunicat Ina Volosciuc.

Scandalul de la MoldATSA

Scandalul de la MoldATSA a izbucnit după ce o investigație a Ziarului de Gardă a arătat că fostul director al întreprinderii ar fi ajuns în funcție în baza unui CV care conținea informații false. Ulterior, o investigație Rise Moldova a dezvăluit că purtătoarea de cuvânt a întreprinderii, Anastasia Taburceanu, primea un salariu de aproximativ 120 de mii de lei pe lună.

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Percheziții CNA la MoldATSA într-un dosar penal

Pe 30 iunie, ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Anticorupție au descins cu percheziții la sediul MoldATSA într-un dosar penal deschis pentru suspiciuni de abuz în serviciu în forme agravante. În urma perchezițiilor, CNA a identificat deficiențe majore în modul de angajare a personalului la MoldATSA, întreprinderea responsabilă de gestionarea traficului aerian din Republica Moldova.

CNA a constat că regulamentul intern îi oferea șefului instituției să decidă dacă să organizeze sau nu concursuri pentru angajare, ceea ce contravine legii integrității. În același timp au fost identificate cazuri când oamenii erau numiți direct de Dumitru Vangheli. În același timp, unora dintre angajați li se achitau premii sau stimulente salariale pentru sarcini care fac parte din atribuțiile obișnuite de serviciu. Nereguli au fost identificate și în ceea ce privește cumulul funcțiilor.

Ofițerii CNA au raportat și cursuri de instruire nejustificate la instituție, fiind identificate participări repetate la aceleași cursuri în locații costisitoare.

Un simplu calcul a arătat că în mediu pentru un curs prin intermediul Eurocontrol putea costa compania până la 40 de mii de lei, se opta pentru variante care costau până la 120 de mii de lei.

Raportul CNA arată că la astfel de cursuri a participat și șeful demis Dumitru Vangheli. Potrivit documentului, acesta și un alt angajat au participat, în 2025, la trei instruiri organizate de IATA cu aceeași tematică în Singapore, China și Thailanda, deși cursuri similare au fost organizate și la Chișinău. Pentru aceste traininguri instituția a plătit peste un milion 800 de mii de lei.

În același timp, pentru un curs de limba engleză, de care a beneficiat contabilul șef al instituției, desfășurat în Marea Britanie înreprinderea de stat a achitat aproximativ 106 mii de lei. Și în ceea ce privește domeniul achizițiilor publice, CNA a constatat vulnerabilități, unele licitații ar fi fost trucate, fiind favorizați anumiți furnizori.

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Demisii în urma scandalului MoldATSA

Scandalul Moldatsa a generat demisii în lanț. Până în prezent este vorba de cel puțin 8 demisii, dar și mai multe excluderi din partidul PAS. Pe 29 iunie, deputatul partidului de guvernare, Radu Marian, a anunțat că pleacă de la șefia Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe.

Tot în aceeași zi, directorul general al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, și-a anunțat demisia și a spus că își asumă responsabilitatea pentru faptul că activitatea fostului director al MoldATSA nu a fost verificată suficient de riguros.

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