Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a oferit un răspuns care a provocat râsete în rândul celor prezenți, după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a întrebat dacă ar fi dispus să meargă la Moscova pentru o eventuală întâlnire cu liderul rus, Vladimir Putin.

Schimbul de replici a avut loc în cadrul unei discuții publice, după ce Donald Trump a relatat că Vladimir Putin și-ar fi exprimat dorința ca o eventuală întâlnire dintre cei doi lideri să aibă loc în capitala Rusiei.

„Președintele Putin a zis: «Eu aș vrea să mă întâlnesc cu el la Moscova». Și eu am zis că nu cred. Eu trebuia să mă pun în locul lui. Eu nu știu dacă el va merge la Moscova. Dumneavoastră ați fi mers la Moscova?”, a declarat Donald Trump.

Întrebat direct dacă ar accepta o astfel de invitație, Volodimir Zelenski a răspuns într-o notă ironică, stârnind amuzamentul celor prezenți în sală.

„Este dificil. Acolo sunt prea multe drone ucrainene. E periculos”, a spus liderul de la Kiev.

Replica a fost întâmpinată cu râsete și aplauze, în timp ce Zelenski a zâmbit, păstrând tonul relaxat al discuției.

Întâlnire Trump–Zelenski la summitul NATO de la Ankara

Discuția dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski a avut loc în marja summitului NATO de la Ankara, unde cei doi lideri au abordat atât evoluția războiului din Ucraina, cât și cooperarea în domeniul apărării.

SUA, pregătite să ofere Ucrainei licență pentru producerea rachetelor Patriot

În cadrul întrevederii, președintele SUA a anunțat că Washingtonul este dispus să acorde Ucrainei o licență pentru producerea propriilor rachete de apărare Patriot, un sistem performant destinat interceptării aeronavelor, dronelor, rachetelor de croazieră și rachetelor balistice.

„Unul dintre subiectele pe care le vom discuta este faptul că vă vom acorda o licență pentru a produce rachete Patriot. E destul de mișto, nu-i așa? Astfel, nu se va mai putea plânge că nu îi oferim suficient”, i-a spus Donald Trump lui Volodimir Zelenski.

Trump: Atacurile Ucrainei în Rusia ar putea grăbi sfârșitul războiului

Tot la Ankara, liderul american a declarat că atacurile recente lansate de Ucraina asupra unor obiective de pe teritoriul Rusiei reprezintă o escaladare a conflictului, însă ar putea crea condițiile necesare pentru încheierea războiului.

Zelenski reafirmă obiectivul aderării la NATO

La rândul său, Volodimir Zelenski a reiterat că aderarea Ucrainei la NATO rămâne un obiectiv strategic, argumentând că armata ucraineană dispune deja de unele dintre cele mai moderne capacități militare din Europa și poate contribui la consolidarea securității Alianței Nord-Atlantice.