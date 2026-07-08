Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat miercuri, în cadrul unei întâlniri bilaterale cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, la Ankara, că SUA vor acorda Ucrainei o licență pentru a-și produce propriile rachete de apărare Patriot.

„Unul dintre subiectele pe care le vom discuta este faptul că vă vom acorda o licență pentru a produce rachete Patriot. E destul de mișto, nu-i așa? Astfel, nu se va mai putea plânge că nu îi oferim suficient”, i-a spus Trump lui Zelenski, potrivit agenției de știri Baha.

Sistemul Patriot, cunoscut oficial sub denumirea de MIM-104 Patriot, este un sistem mobil de rachete sol-aer (SAM) conceput pentru a detecta, urmări și intercepta o varietate de amenințări aeriene, inclusiv aeronave, drone, rachete de croazieră și rachete balistice, transmite știrileprotv.ro.

Donald Trump a mai declarat miercuri că recentele atacuri ale Ucrainei pe teritoriul Rusiei reprezintă o escaladare a războiului care ar putea contribui la crearea condițiilor necesare pentru încheierea acestuia.

„Este o escaladare, dar este totodată o escaladare care poate contribui la încheierea conflictului”, a afirmat Trump, vorbind alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski în marja summitului NATO, potrivit CNN.

Comentariile lui Trump au făcut ecou remarcilor secretarului de stat Marco Rubio, făcute cu câteva momente înainte, cu privire la capacitatea tot mai mare a Ucrainei de a lovi ținte aflate adânc în interiorul Rusiei.

„Cred că ceea ce discutați este capacitatea Ucrainei de a pătrunde adânc în interiorul Rusiei pentru a lansa atacuri. Cred că aceasta este una dintre dinamica care s-a schimbat în... acest război în ultimele câteva luni, și anume faptul că rușilor le este din ce în ce mai greu să-și apere propriul spațiu aerian”, a spus Rubio.

„Și sperăm că acest lucru va crea acum spațiul necesar pentru a negocia încheierea acestui război”, a adăugat el.