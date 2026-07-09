Verișoara Maiei Sandu, Anastasia Taburceanu, fostul comunicator de la MoldATSA a restituit deocamdată statului 500 de mii de lei însă urmează să mai restituie. Declarațiile au fost făcute, astăzi, de către Igor Grosu, înainte de ședința Parlamentului. Totodată, șeful Legislativului a anunța o nouă demisie la MoldATSA, fără să precizeze despre cine este vorba.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Anastasia Taburceanu a restituit 500 de mii lei, va continua să faca lucrul ăsta”.

Întrebat de jurnaliști care sunt instutuțiile de stat la care au fost direcționați banii, Grosu a zis că nu știe detalii.

Totodată, șeful Legislativului a menționat că astăzi la recomandarea partidului a fost demis un angajat de la MoldATSA, fără să dea nume, precizând că a fost angajat la o recomandare în condiții suspecte.

„Ancheta trebuie să ne dea date exacte cum a fost numit”, a adăugat Grosu.

CNA a pornit o cauză penală pe cazul Anastasiei Taburceanu

Centrul Național Anticorupție a pornit o cauză penală după investigațiile junalistice privind salariul de la MoldATSA a comunicatoarei instituției Anastasiei Taburceanu. Ofițerii CNA vor investiga cum a fost stabilită remunerației acesteia, însă responsabilii nu oferă mai multe detalii. Am solicitat o reacție de la Taburceanu, însă aceasta nu ne-a răspuns la telefon.

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„Curățenie generală” în instituțiile statului și filtre mai aspre de control în urma scandalului de la MoldATSA

La 1 iulie, în cadrul unei conferințe de presă, Maia Sandu a anunțat un pachet de măsuri care prevede verificări mai stricte la numirea șefilor instituțiilor de stat, controale în toate întreprinderile de stat, reducerea și reorganizarea consiliilor de administrare, publicarea indicatorilor de performanță și a salariilor conducerii, precum și sancționarea tuturor persoanelor care au comis abuzuri.

Solicitare către CNA și FISC

Maia Sandu a cerut instituțiilor abilitate să investigheze toate presupusele abuzuri, indiferent cine sunt persoanele vizate.

Scandalul de la MoldATSA

Scandalul de la MoldATSA a izbucnit după ce o investigație a Ziarului de Gardă a arătat că fostul director al întreprinderii ar fi ajuns în funcție în baza unui CV care conținea informații false. Ulterior, o investigație Rise Moldova a dezvăluit că purtătoarea de cuvânt a întreprinderii, Anastasia Taburceanu, primea un salariu de aproximativ 120 de mii de lei pe lună.

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În urma scandalului, aceasta și-a anunțat plecarea din funcție. La 29 iunie, deputatul partidului de guvernare, Radu Marian, a anunțat că pleacă de la șefia Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe în urma scandalului de la MoldATSA.

Tot atunci și directorul Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, și-a prezentat demisia, spunând că își asumă responsabilitatea pentru faptul că activitatea fostului șef al MoldATSA nu a fost verificată suficient de riguros. Între timp, fostul premier Alexandru Munteanu a anunțat că Agenția Proprietății Publice va fi reorganizată „din temelii”.