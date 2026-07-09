Cine va conduce viitorul Guvern ar putea fi clar mâine. Partidul Acțiune și Solidaritate urmează să decidă candidatul pentru funcția de prim-ministru. Pe lista scurtă se regăsesc Eugeniu Osmochescu, Dan Perciun, Marcel Spatari, Vasile Tofan și liderul PAS, Igor Grosu. Între timp, opoziția susține că sprijinul exprimat pentru Grosu ar putea fi o încercare de a influența decizia președintei Maia Sandu.

Liderul formațiunii PAS, care are majoritate parlamentară, spune că deocamdată discuțiile s-au purtat despre profilul candidatului și că mâine ar urma să ia o decizie finală legată de persoana care va fi desemnată să formeze noul guvern.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Prioritatea numărul unu este integrarea europeană. Toate țintele pe care noi le-am propus în 2028-2030 stau în picioare. Deci candidatul, asta va avea misiunea, să continuă procesul de integrare europeană. Noi, vineri o să decidem care este candidatul.”

Grosu spune că pe lista PAS s-ar afla mai multe nume vehiculate în spațiul public, precum cel al ministrului Educației Dan Perciun, al Economiei Eugeniu Osmochescu, al președintelui Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spătari sau cel al investitorului Vasile Tofan. Nu a oferit un răspuns clar și când a fost întrebat dacă propunerea de premier ar putea fi chiar el.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Toate candidaturile pe care le-aţi menţionat dvs. sunt în discuţie.

- Dar domnul Osmochescu tot este?

- Marcel Spatari tot este?

Dumneavoastră trei numai ce aţi menționat, ne oprim aici. Ne oprim aici. Dar pe mine, dar pe mine? Eu pot să mă supăr şi să mă duc.

Eu o să tratez propunerea asta cu mare, mare responsabilitate. Dar decizia o să o luăm la fracțiune. Dacă o să fiu eu, înseamnă că eu, dacă n-am să fiu eu, înseamnă că nu eu.”

Marcel Spatari a confirmat că este unul dintre potențialii candidați la funcția de prim-ministru și spune că experiența sa în integrarea europeană îl recomandă pentru acest post.

Marcel SPATARI, DEPUTAT PAS „S-au discutat mai multe candidaturi, inclusiv profilul meu. Pentru că sunt preşedintele Comisiei pentru Integrare Europeană, integrarea europeană rămâne prioritatea numărul 1 a R. Moldova, respectiv, este normal ca numele meu să apară în discuţii.”

Între timp, unii membri ai opoziției susțin că ar vota pentru Igor Grosu la funcția de prim-ministru.

Alexandru VERȘÎNIN, DEPUTAT „DEMOCRAȚIA ACASĂ”: „Toți 100 de deputați vor să scape de acest președinte.”