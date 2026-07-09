Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reacționat după ce deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate Alexandr Trubca a oferit explicații publice despre tranzacțiile sale imobiliare, înainte de publicarea unei investigații jurnalistice pe acest subiect. Grosu spune că, deși parlamentarul susține că a acționat legal, există și o problemă de ordin moral, iar partidul va aștepta concluziile Agenției Naționale de Integritate.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Deputatul pretinde că a acționat legal. Mi-a prezentat și mie acele documente, i-am zis să le prezinte la ANI. Dincolo de partea legală, este o problemă mare de moralitate și asta o recunoaștem public și lucru acesta trebuie de asumat pe deplin. Este o situație când vii în politică din mediul de afaceri și este cu totul alt ceva când vii în politică și devii om de afaceri. Vom aștepta concluzia de la ANI și evident vom reveni cu decizii”.

Alexandr Trubca, se „apără” înainte de publicarea unei investigații despre afacerile sale imobiliare

Reacția lui Igor Grosu vine după ce ieri, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate Alexandr Trubca a susținut o conferință de presă în care a oferit explicații despre tranzacțiile sale imobiliare, înainte de publicarea unei investigații jurnalistice despre acest subiect. Parlamentarul susține că toate operațiunile au fost legale și anunță că a sesizat Agenția Națională de Integritate pentru a verifica dacă a existat vreun conflict de interese. Contactați de PRO TV, responsabilii de la ANI nu ne-au răspuns deocamdată la apelurile noastre.

La începutul conferinței, Trubca a explicat că a ales să facă publice documentele înainte de apariția investigației, pentru ca oamenii să poată compara informațiile din material cu actele pe care le deține.

Trei terenuri din comuna Trușeni

Potrivit lui Trubca, investiția vizează trei terenuri din comuna Trușeni, cumpărate prin compania Q&A Consulting, al cărei fondator este. El afirmă că firma a fost administrată de un manager angajat, iar finanțarea proiectului a provenit din împrumuturi acordate de persoane fizice din Republica Moldova, fără legături cu statul.

Deputatul a respins acuzațiile privind existența unui conflict de interese și a insistat că nu a avut nicio implicare în procedurile administrative și nici în obținerea actelor permisive pentru proiect.

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