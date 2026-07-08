Directorul Penitenciarului nr. 9 – Pruncul, Eduard Timofei, a fost reținut miercuri, 8 iulie, de către Procuratura Anticorupție, în cadrul unei cauze penale aflate în gestiunea instituției. Informația a fost confirmată de Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP), care precizează că va colabora cu organele de anchetă pentru desfășurarea investigațiilor.

„Administrația Națională a Penitenciarelor cooperează pe deplin cu organele de urmărire penală și va acorda tot sprijinul necesar pentru desfășurarea investigațiilor, în conformitate cu prevederile legale”, a transmis ANP.

Instituția nu a oferit, deocamdată, detalii despre cauza penală în care este vizat directorul penitenciarului și nici despre faptele investigate.

ANP: Toleranță zero față de încălcarea legii

Administrația Națională a Penitenciarelor susține că tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind încălcarea legislației și reafirmă politica de toleranță zero față de corupție.

„Instituția reafirmă politica de toleranță zero față de corupție și orice alte fapte incompatibile cu statutul funcționarului public cu statut special”, se arată în comunicatul ANP.

Eduard Timofei ocupa funcția de director al Penitenciarului nr. 9 – Pruncul, una dintre instituțiile penitenciare din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor.