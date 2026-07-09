În urma vizitei de astăzi a ministrului Sănătății, Emil Ceban, la Spitalul Clinic Bălți, unde au fost constatate probleme în blocul alimentar al instituției, conducerea interimară a spitalului a fost schimbată. Interimatul funcției de director va fi asigurat de Vladimir Pascaru, potrivit informațiilor publicate de TV Nord.

Vizita ministrului are loc după apariția în spațiul public a unor imagini din secția de prelucrare a alimentelor, care arătau condiții necorespunzătoare.

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Astfel, Iurie Osoianu a fost eliberat de exercitarea atribuțiilor de director interimar, iar funcția va fi asigurată de Vladimir Pascaru.

Totodată, Emil Ceban a anunțat alocarea a 556 de mii de lei pentru lucrările de proiectare a blocului alimentar. Potrivit autorităților, intervențiile sunt necesare pentru renovarea spațiilor și îmbunătățirea condițiilor în care este pregătită hrana pentru pacienți.

Administrația spitalului urmează să inițieze procedurile necesare.

Pacienții vor primi hrană prin servicii de catering

Pentru ca alimentația pacienților să nu fie afectată în perioada lucrărilor, administrația Spitalului Clinic Bălți anunță că va demara de urgență procedurile de achiziționare a serviciilor de catering.

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