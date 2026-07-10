Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat candidatul din partea formațiunii pentru funcția de premier al Republicii Moldova. Acesta este Vasile Tofan, investitor și antreprenor din Republica Moldova, cunoscut în special pentru activitatea sa în domeniul investițiilor private și al dezvoltării mediului de afaceri. Fracțiunea urmează să îi inainteze candidatura mâine, la consultările politice cu Maia Sandu.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Fracțiunea PAS îl va înainta la consultările de mâine pe Vasile Tofan la funcția de prim-ministru. Am discutat mai multe ore împreună despre viziunea și planul domnului Tofan. Mă bucur că avem aceleași obiective și valori fundamentale - aderarea la UE în următorii ani, curățarea instituțiilor și creștere economică, precum și realizarea unor reforme esențiale începute în această perioadă”.

Cine este Vasile Tofan?

Vasile Tofan este unul dintre cei mai cunoscuți investitori din Republica Moldova. În prezent, este Senior Partner la fondul de investiții Horizon Capital și membru al Consiliului maib. A absolvit Universitatea Erasmus din Rotterdam și Harvard Business School, iar de-a lungul carierei a activat în cadrul Philips și Monitor Deloitte. A coordonat investiții în companii precum maib și Purcari Wineries și este implicat în mai multe organizații care promovează antreprenoriatul și dezvoltarea economică.

Propus anterior pentru funcția de prim-ministru

Anterior, în cadrul Podcastul Lorenei, Vasile Tofan a dezvăluit că i s-a propus funcția de premier al Republicii Moldova, însă a refuzat oferta din cauza imposibilității de a face o tranziție rapidă de la activitatea sa din mediul privat. Potrivit lui Tofan, propunerea a venit în urma unei discuții directe cu președintele Maia Sandu, pe data de 4 octombrie. Antreprenorul spune că ideea de a conduce guvernul l-a intrigat și că a luat în serios această posibilitate, fiind convins că ar fi putut face „o treabă bună”.

Atunci, antreprenorul a declarat în cadrul podcastului că nu exclude posibilitatea de a ocupa în viitor o funcție publică ș a susținut că și-ar dori să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova și dincolo de mediul de afaceri.

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Membrii partidului Democrația Acasă au venit la consultările politice cu o plăcintă

Consultările politice convocate de președintele Maia Sandu pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru au început astăzi, 10 iulie, la Președinție. Opoziția a refuzat să vina la consultări, iar partidul Democrația Acasă s-au prezentat în semn de protest cu o plăcintă.

Consultări politice cu PAS

Mâine, 11 iulie, la ora 10:00, Maia Sandu se va întâlni cu partidul de guvernare la consultările politice.

Munteanu a anunțat că demisionează

Alexandru Munteanu și-a anunțat săptămâna trecută demisia din funcția de premier după opt luni de activitate. Într-un scurt mesaj publicat pe facebook acesta a scris că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are.

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Eugen Osmochescu, desemnat premier interimar

Marți, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care Eugeniu Osmochescu a fost numit în funcția de prim-ministru interimar. Acesta va exercita atribuțiile de șef al guvernului începând cu 8 iulie 2026, până la formarea unui nou executiv.

Potrivit Președinției, desemnarea a fost făcută în temeiul prevederilor Constituției Republicii Moldova și ale Legii cu privire la Guvern, care stabilesc că, în cazul încetării mandatului premierului, șeful statului poate numi un alt membru al Cabinetului pentru a asigura interimatul funcției.

Profilul viitorului premier, conturat de analiști

După demisia lui Munteanu, analiștii spun că viitorul premier ar urma să fie, mai degrabă, un politician decât un tehnocrat. Acesta ar trebui să cunoască foarte bine realitățile din Republica Moldova, să fie proeuropean, un bun comunicator și un lider capabil să atragă profesioniști în echipa sa. Acesta este profilul conturat de invitații Lorenei Bogza într-o ediție specială a emisiunii „În Profunzime”. Expertul comunității WatchDog, Andrei Curăraru, afirmă că deputații PAS Victoria Belous și Marcel Spătari s-ar număra printre numele luate în calcul pentru funcția de prim-ministru. Totodată, experții consideră că schimbările s-ar putea extinde și asupra cabinetului de miniștri.

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