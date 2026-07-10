O mașină de poliție a lovit cu spatele un automobil parcat și a fugit. Imaginile au fost surprinse de camere de supraveghere și publicate online. Contactați de PRO TV, reprezentanții poliției nu ne-au răspuns deocamdată să ne comunice dacă s-au autosesizat în urma acestor imagini.

În imaginile publicate pe rețelele de socializare se vede cum autospeciala de poliție efectuează manevra de parcare laterală și lovește automobilul. În urma impactului, mașina de poliție părăsește locul accidentului.

Contactați de PRO TV, autoritățile nu au comunicat deocamdată dacă cazul a fost înregistrat și dacă au fost înregistrate pagube materiale.

*Sursa video: Accidente rutiere Moldova