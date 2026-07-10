Demisia deputatului PAS Alexandr Trubca ar putea aduce o nouă schimbare în echipa guvernamentală. Următorul pe lista electorală a Partidului Acțiune și Solidaritate este ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, însă acesta spune că este prea devreme pentru a anunța dacă va renunța la funcția din Executiv pentru a reveni în Parlament.

După ce deputatul PAS Alexandr Trubca și-a depus mandatul, locul rămas vacant în Parlament ar putea fi ocupat de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care figurează pe poziția 71 în lista electorală a Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare.

Deocamdată, Hajder evită să spună dacă va accepta mandatul de deputat, precizând că procedurile privind desemnarea noului prim-ministru și validarea mandatului parlamentar nu au fost încă încheiate.

„Având în vedere că atât desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, cât și validarea mandatului de deputat nu sunt încă finalizate, este prematur să mă pronunț. Am suficient timp pentru o decizie”, a declarat Gheorghe Hajder.

Alexandr Trubca și-a anunțat demisia din Parlament

Astăzi, deputatul PAS Alexandr Trubca și-a anunțat demisia din Parlament, precizând că a depus cererea de renunțare la mandat pentru a nu afecta imaginea și credibilitatea formațiunii din care face parte. Acesta susține că decizia vine în contextul controversei privind activitatea sa economică și înainte ca Autoritatea Națională de Integritate să finalizeze verificările solicitate chiar de el.

Trei terenuri din comuna Trușeni

Potrivit lui Trubca, investiția vizează trei terenuri din comuna Trușeni, cumpărate prin compania Q&A Consulting, al cărei fondator este. El afirmă că firma a fost administrată de un manager angajat, iar finanțarea proiectului a provenit din împrumuturi acordate de persoane fizice din Republica Moldova, fără legături cu statul.

Deputatul a respins acuzațiile privind existența unui conflict de interese și a insistat că nu a avut nicio implicare în procedurile administrative și nici în obținerea actelor permisive pentru proiect.

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