Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Vasile Tofan a făcut primele declarații de presă, după consultările politice cu Maia Sandu. Acesta își vede candidatura ca pe o responsabilitate mare și promite că va face totul pentru a se ridica la nivelul aștepărilor moldovenilor.

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Vasile TOFAN, CANDIDAT DESEMNAT PENTRU FUNCȚIA DE PRIM-MINISTRU AL RM: „Este o mare, mare onoare să stau aici. Nu o văd ca o realizare, o linie în CV, o văd ca o mare responsabilitate. Trebuie să recunosc că sunt absolut copleșit de această responsabilitate. O să fac tot ce stă în putințele mele ca să mă ridic la nivelul așteptărilor moldovenilor. Am intenția să trec la lucru cât mai repede posibil. Sunt un om muncitor și vreau să-mi dedic toată energia ca să fac viața moldovenilor mai bună”.

Totodată, candidatul desemnat a enumerat trei lucruri esențiale pe care se va focusa dacă va ajunge premier. În primul rând va restabili și fortifica încrederea.

„Ultimele săptămâni au fost dificile. Este multă lume care este dezamăgită”, menționează Tofan.

Al doilea scop este repornirea economiei. Candidatul spune că va lucra spre restabilirea optimismului antreprenorilor. Iar în al treilea rând va crea echipe puternice pentru a aduce Moldova în Europa.