Candidatul desemnat pentru funcția de premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan se poate lăuda cu un CV generos. Acesta a făcut studii la școala din Harvard, în Olanda, dar și a adunat experiență în mai multe companii pe care le-a condus sau a avut funcții înalte.

În CV se arată studiile pe care le-a făcut în Olanda, SUA, dar și a activat la companii, la fel în aceleași țări, ocupând funcții înalte precum senior manager sau fondator și director al companiei.

Totodată, cea mai recentă funcție pe care a deținut-o a fost Senior Partner, membru al Comitetului de Investiții – active administrate de circa 1,8 miliarde USD, la compania Horizon Capital de la Kiev.

În Republica Moldova, acesta n-a activat, din ceea ce se arată în CV.

Vasile Tofan, desemnat de Maia Sandu pentru funcția de prim-ministru

Ieri, Maia Sandu a semnat decretul privind desemnarea candidatului Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru, în urma consultărilor politice cu PAS care au avut loc la Președinție.

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Premierul desemnat intenționează să aducă fețe noi la Guvern

Tot ieri, Vasile Tofan a făcut primele declarații în calitate de premier desemnat. A spus că va prioritiza economia, reformele instituțiilor publice și integrarea europeană a Moldovei. Dar și că va face schimbări în actualul cabinet de miniștri.

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Vasile Tofan conduce Mișcarea Civică „Europa 2028”, creată pentru a susține reformele și integrarea europeană a Republicii Moldova. Totodată, acesta administrează investiții în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari în Republica Moldova și Ucraina. A absolvit Universitatea Harvard și Universitatea Erasmus din Rotterdam.