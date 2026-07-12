Cozi lungi, îndemnuri repetate ca pasagerii să ajungă la aeroport cu trei sau chiar patru ore înainte de zbor și un terminal care abia mai face față fluxului de călători. Aeroportul Internațional Chișinău procesează în prezent aproape șase milioane de pasageri pe an, deși a fost proiectat pentru doar două milioane. Administrația promite investiții de sute de milioane de lei, iar experții spun că, până la extinderea terminalului, există și soluții care ar putea reduce aglomerația.

”Sunt foarte mulți, foarte mulți, e ceva nemaipomenit.”

„Oameni sunt foarte mulți și tot vin și vin.”

„Eu așa mulți oameni nici acasă nu am văzut. Mii de oameni la Chișinău.”

Lumea se plânge și pe rețelele sociale, acolo unde oamenii postează filmulețe cu experiențele trăite în aglomerația și cozile uriașe de pe Aeroportul Internațional Chișinău.

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „Acest terminal a fost proiectat pentru un trafic de aproximativ două milioane de pasageri pe an. Astăzi însă, prin Aeroportul din Chișinău trec de aproape trei ori mai mulți oameni. Experții spun că tocmai această diferență explică aglomerația și cozile care se formează zilnic, mai ales în sezonul estival.”

Statisticile arată că în ultimii 12 ani, numărul pasagerilor a crescut de mai bine de 3 ori. De la 1,7 milioane de călători în 2014, la 6,08 milioane în 2025.

CĂLĂTORI AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CHIȘINĂU:

2014 – 1,7 MILIOANE DE PASAGERI

2019 - 2,9 MILIOANE DE PASAGERI

2024 - 4,14 MILIOANE DE PASAGERI

2025 – 6,08 MILIOANE DE PASAGERI

Administrația aeroportului spune că extinderea terminalului cu 5 mii de metri pătrați a intrat în linie dreaptă.

În prezent sunt evaluate ofertele depuse la licitație, iar dacă procedurile vor decurge fără contestații, lucrările ar putea începe chiar din această toamnă.

Sergiu SPOIALĂ, ADMINISTRATORUL AEROPORTULUI: „Ne planificăm ca lucrările să înceapă la începutul lunii octombrie 2026."

Prima etapă a proiectului este estimată la 160-180 de milioane de lei, iar întreaga modernizare, împreună cu noile echipamente, va costa aproximativ 800 de milioane. Lucrările vor dura cel puțin un an și se vor desfășura fără întreruperea activității aeroportului. Până atunci, administrația spune că încearcă să reducă timpul de așteptare prin măsuri temporare.

Sergiu SPOIALĂ, ADMINISTRATORUL AEROPORTULUI: „Îndemnăm permanent pasagerii să efectueze check-in online atunci când călătoresc fără bagaj de cală. În orele de vârf avem mai mulți colegi în terminal care îi ghidează pe pasageri, iar împreună cu Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal încercăm să diminuăm foarte rapid cozile care se formează.”

Administratorul mai spune că aeroportul a cumpărat deja scanere moderne și sisteme de self check-in, însă acestea vor fi instalate odată cu finalizarea lucrărilor de extindere.

Sergiu SPOIALĂ, ADMINISTRATORUL AEROPORTULUI: „Achizițiile în cauză au fost făcute, respectiv odată cu partea constructivă toate aceste utilaje vor fi instalate.”

Experții spun însă că o parte dintre soluții ar putea fi aplicate chiar înainte de finalizarea extinderii.

Vitalie RAPCEA, DIRECTOR PROGRAM „INFRASTRUCTURĂ ECONIMICĂ ȘI DE MEDIU„ EXPERT-GRUP: „La aeroportul din Iași, înainte de construcția noului terminal, a fost instalat un terminal provizoriu de tip cort, care poate fi instalat în câteva săptămâni și care a redus presiunea asupra infrastructurii existente. Același lucru l-a făcut și aeroportul din Tripoli.”

Potrivit expertului, problema nu este doar numărul mare de pasageri, ci și infrastructura care nu mai poate procesa în timp util fluxul de călători.

Vitalie RAPCEA, DIRECTOR PROGRAM „INFRASTRUCTURĂ ECONIMICĂ ȘI DE MEDIU„ EXPERT-GRUP: „Și mai există și alte soluții care pot fi aplicate imediat, dar care cu regret nu sunt aplicate până în prezent soluții care pot lărgi gâtuitura pâlniei pentru că vorbim de o infrastructură congestionată în mare parte datorită faptului că avem procese care nu pot fi scurtate la check-in, același control de securitate.”

Vitalie Rapcea spune că o parte din zboruri ar putea fi operate de pe aerodromul din Mărculești, care are pistă funcțională folosită pentru zborurile comerciale. De partea cealaltă, administratorul aeroportului afirmă însă că o eventuală operare a zborurilor de pasageri de la Mărculești va putea fi analizată doar după finalizarea studiilor privind siguranța infrastructurii de acolo.