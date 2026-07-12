Un atac rusesc de la începutul acestei săptămâni asupra orășelului Vyshneve, la periferia vestică a Kievului, a lovit un depozit care conține arme și muniții, declanșând o serie de explozii secundare, potrivit The Guardian.

Sute de case au fost avariate, iar reședintele ucrainean a declarat că o anchetă a Serviciului de Securitate ucrainean a stabilit care oficiali al producătorului de arme de stat Ukroboronprom au autorizat utilizarea depozitului. „Aceasta a fost o încălcare directă atât a legii, cât și a unei decizii a statului major al comandantului suprem”, a spus el. „Oficialii responsabili au fost identificați, iar statul este că fiecare dintre ei trebuie să răspundă.”

El a adăugat: „Fiecare manager de întreprindere trebuie să se asigure că astfel de tragedii nu se repetă niciodată.” Problema a stârnit un val de indignare publică, locuitorii invocând neglijență și lipsă de informații din partea oficialilor, scrie mediafax.ro

Anunțul lui Zelenski a venit în contextul în care atacurile rusești cu rachete și drone din Ucraina, sâmbătă, au ucis opt persoane, inclusiv un copil, și au rănit alte zeci, au declarat oficialii. Două bombe au lovit o zonă aglomerată din orașul nordic Sumy, o țintă frecventă a Rusiei, ucigând cinci persoane și rănind 30.