Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a confirmat că salariile președintelui țării, ale președintelui Parlamentului și ale prim-ministrului vor fi majorate în cadrul noii legi a salarizării din sectorul public. Șefa statului susține că reforma, elaborată cu sprijinul experților Băncii Mondiale, urmărește stabilirea unei ierarhii clare a funcțiilor și eliminarea dezechilibrelor existente în sistemul de remunerare. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În Profunzime”.

Întrebată despre informațiile potrivit cărora salariile celor mai înalți demnitari ai statului vor crește din această toamnă, Maia Sandu a explicat că este vorba despre un proiect amplu de reformă salarială, care vizează întregul sector public, nu doar funcțiile de conducere.

„Este vorba despre o nouă lege a salarizării. O echipă de experți, cu sprijinul Băncii Mondiale, a evaluat toate funcțiile din sectorul public. Au fost analizate nivelul de complexitate al muncii, gradul de responsabilitate, competențele necesare și modul în care aceste funcții se compară cu cele din sectorul privat”, a declarat Maia Sandu.

Potrivit șefei statului, unul dintre obiectivele reformei este corectarea situațiilor în care funcții aflate pe niveluri inferioare în ierarhia administrativă sunt remunerate mai bine decât cele mai înalte funcții din stat.

„În prezent, există situații în care un șef de direcție dintr-o instituție publică are un salariu mai mare decât președintele țării, președintele Parlamentului sau prim-ministrul. Din punctul meu de vedere, aceasta nu este o situație firească. Propunerea experților stabilește o ierarhie clară a funcțiilor în noua lege a salarizării”, a afirmat președintele.

Maia Sandu a precizat că sumele vehiculate în spațiul public reprezintă salarii brute și fac parte din formula propusă de Ministerul Finanțelor, aflată în prezent în proces de consultare.

„Cifrele despre care se discută reprezintă salarii brute și fac parte din formula propusă de Ministerul Finanțelor. În prezent, Ministerul Finanțelor desfășoară consultări, iar după finalizarea acestora proiectul va fi prezentat public”, a spus șefa statului.

Referindu-se la salariile miniștrilor și deputaților, Maia Sandu a afirmat că nu este vorba despre dublări de venituri, ci despre o restructurare a sistemului de remunerare.

„Nu cred că salariile miniștrilor vor fi majorate de două ori. Salariile acestora au fost deja majorate recent și, în opinia mea, un ministru are în prezent un salariu decent. În cazul deputaților, este vorba despre o restructurare a modului de remunerare. O parte dintre sporurile existente vor fi eliminate și integrate în salariul de bază. Nu este vorba doar despre o simplă majorare”, a explicat președintele.

Șefa statului a subliniat că reforma nu este destinată exclusiv demnitarilor, ci întregului sistem bugetar, iar obiectivul principal este majorarea salariilor pentru cât mai multe categorii de angajați din sectorul public.

„Noua lege a salarizării nu vizează doar funcțiile de conducere, ci întregul sistem bugetar. Experții Băncii Mondiale au analizat fiecare funcție în parte – nivelul de complexitate, responsabilitatea și competențele necesare – și au propus o ierarhie salarială. Încercăm să identificăm resurse astfel încât să existe o creștere semnificativă a salariilor pentru cât mai multe categorii de angajați din sectorul public”, a conchis Maia Sandu.