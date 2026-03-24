Ministrul Energiei, Dorin Junghietu a precizat că linia electrică Isaccea-Vulcănești se află în proprietatea Republicii Moldova și este la balanța „Moldelectrica”. Potrivit oficialului, atunci când va fi restabilită linia respectivă Moldelectrica va rambursa cheltuielile de construcție. Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței Parlamentului de astăzi, unde deputații dezbat în aceste momente proiectul de hotărâre privind declararea stării de urgență în sectorul energetic.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Aproximativ 40 de km traversează teritoriul Ucrainei. Linia respectivă este în proprietatea Republicii Moldova și este la balanța „Moldelectrica”, până acum a fost deservită în baza unui contract de Ucraina. La momentul când va fi restabilită linia respectivă Moldelectrica va rambursa cheltuielile. Defectul este o ruptură de conductor, pilonul a rezistat atacului, dar este un pilon important și este pilonul portant de la Dunăre”.

Totodată, ministrul a mai menționat că după finalizarea lucrărilor de deeminare în zona pilonului, se estimează că lucrările vor lua între 5 și 7 zile.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Totul depinde și de lipsa atacurilor suplimentare și de finalizarea lucrărilor de dominare”.

La rândul său, premierul Alexandru Munteanu a adăgat că Ucraina își asumă responsabilitatea în repornirea, reconstruirea acestei linii.

Alexandru MUNTEANU, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Noi am propus părții ucrainene ajutor, dar ni s-a răspuns că au suficiente echipe deplasate, problema e că cotinuă atacurile și era situația incertă, cu explozii, era situația incertă dimineața”.

Șefa statului, Maia Sandu, a venit cu un mesaj după ce atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina au afectat conexiunea electrică a Republicii Moldova cu rețeaua europeană. Președintele a menționat că „Rusia continuă să submineze securitatea Republicii Moldova și să pună în pericol viața cetățenilor noștri”.

Guvernul a aprobat astăzi instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25 martie 2026. Conform procedurilor legale, această decizie necesită adoptarea și instituirea oficială de Parlament. Astfel, a fost convocată o ședință extraordinară a Parlamentului astăzi.

Linia electrică Isaccea–Vulcănești, deconectată

În urma atacurilor de noaptea trecută asupra infrastructurii energetice din zona de sud a Ucrainei, linia electrică Isaccea–Vulcănești a fost deconectată. Incidentul survine la aproximativ o lună după bombardamentele anterioare asupra aceleași linii, care au lăsat zeci de mii de consumatori din întreaga țară, inclusiv Chișinăul, fără energie electrică.

Blackout-ul din 31 ianuarie

La 31 ianuarie 2026, căderea tensiunii pe linia Isaccea‑Vulcănești‑MGRES a provocat un blackout parțial în Chișinău și alte regiuni din țară, afectând semafoarele, transportul public și alimentarea a sute de mii de consumatori din peste 200 de localități. Autoritățile au intervenit rapid, însă remedierea completă a fost posibilă doar după mai multe ore, în urma verificărilor și reconectărilor efectuate de operatorii de transport al energiei, inclusiv Moldelectrica.