Republica Moldova a cerut ajutorul partenerilor externi pentru a identifica și combate atacurile cibernetice care au vizat datele cetățenilor și serviciile digitale ale statului. Premierul Vasile Tofan spune că autoritățile au solicitat inclusiv sprijinul specialiștilor din Estonia și acces la instrumente avansate de inteligență artificială, pentru a depista vulnerabilitățile și a preveni noi atacuri. Totodată, un Centru Național de Securitate Cibernetică va fi creat în cadrul Agenției de Securitate Cibernetică. Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței Guvernului.

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Țara noastră este ținta unor atacuri cibernetice coordonate și de amploare. Nu vorbim doar despre un incident izolat. Avem indicii despre o campanie mai largă, cu implicarea unor actori statali străini.”

Potrivit premierului, autoritățile au oprit, pe 23 octombrie, extragerea neautorizată a datelor și au dispus verificarea a 82 de servicii digitale. Dintre acestea, 30 au fost deconectate preventiv. Alte tentative de atac, înregistrate pe 25 și 27 octombrie, au fost identificate și blocate.

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „În perioada 19-23 octombrie, au fost o serie de atacuri care au vizat circa un milion de IDNP-uri. Datele preliminare indică că, în cazul a circa 750 de mii de IDNP-uri au fost extrase date. Asta nu înseamnă că 750 de mii de conturi MPass au fost sparte, asta înseamnă că în 750 de mii de cazuri cel puțin un element de date – numele, prenumele, anul nașterii – a fost extras.”

Premierul afirmă că majoritatea serviciilor vizate au fost remediate, însă unele funcționalități rămân indisponibile până la finalizarea verificărilor. La gestionarea incidentelor participă mai multe instituții ale statului, cu sprijinul specialiștilor din sectorul privat.

Guvernul a solicitat sprijinul partenerilor externi

Pentru a consolida protecția sistemelor informatice, Guvernul a solicitat sprijinul partenerilor externi, inclusiv pentru acces la expertiză și la instrumente avansate de inteligență artificială. Potrivit lui Vasile Tofan, autoritățile au apelat și la partenerii din Estonia.

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Acum am apelat la partenerii noștri externi pentru a ne ajuta cu obținerea accesului la modele care nu sunt disponibile publicului larg. Am apelat la partenerii noștri externi din Estonia pentru a ne ajuta cu expertiză.”

Tofan: Va fi creat un Centru Național de Securitate Cibernetică

În paralel, autoritățile pregătesc măsuri suplimentare de protecție, inclusiv soluții de tip Cloudflare și Web Application Firewall, care pot ajuta la prevenirea unor atacuri. O altă măsură este crearea unui centru național de securitate cibernetică de tip SOC, în cadrul Agenției de Securitate Cibernetică.

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Avem nevoie de un Centru Național de Securitate Cibernetică. Nu este o entitate nouă, este o funcționalitate care va fi la Agenția de Securitate Cibernetică, care lucrează de ceva timp la asta. Suntem în ultima etapă de finalizare a acestui proiect. Ieri am avut ședința Centrului Național de Management al Crizelor. Am dat instrucțiuni ca să contractăm în timp cât mai rapid soluții de protecție, cum ar fi cloudflare, care nu costă mulți bani și ne-ar fi protejat în mare parte pentru a preveni un astfel de atac.”

Nicoleta Colomeeț, demisă de la șefia Agenției de Guvernare Electronică

Tot în cadrul ședinței de astăzi, premierul Vasile Tofan a anunțat că șefa Agenției de Guvernare Electronică, Nicoleta Colomeeț, a fost demisă din funcție după atacul cibernetic de zilele trecute care a afectat mai multe servicii publice digitale.

Totodată, Vasile Tofan a anunțat că temporar, ca interimat, va fi numit Artiom Cociu în această funcție.

Atac cibernetic în perioada 19–23 octombrie

Anterior, Agenția de Guvernare Electronică a anunțat că, în urma atacului cibernetic din perioada 19–23 octombrie, care a vizat mai multe servicii publice digitale, au fost extrase date asociate cu aproximativ 750.000 de IDNP-uri.

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