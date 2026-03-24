Republica Moldova s-ar putea confrunta mâine cu un deficit de energie electrică în orele de vârf, avertizează secretarul de stat din cadrul Ministerului Energiei, Carolina Novac în cadrul ședinței Comisiei parlamentare economie, buget si finanțe. Potrivit acesteia, deși „consumul pentru ziua de astăzi este acoperit, pentru ziua de mâine apar dificultăți majore atât în ceea ce privește achiziția, cât și transportul energiei”.

Carolina Novac a declarat că Moldelectrica poartă negocieri cu Ucraina pentru suplinirea volumelor de energie, însă infrastructura energetică a țării vecine este afectată de atacurile rusești. Acest lucru limitează inclusiv posibilitatea de a livra energie din România prin intermediul Ucrainei.

Cristina NOVAC, SECRETAT DE STAT LA MINISTERUL ENERGIEI: „Pentru ziua de mâine riscăm să avem penurie de energie electrică în orele de vârf de consum, între orele 17:00 și 22:00, când avem cel mai mare consum de energie electrică”.

Pentru a evita un eventual colaps al sistemului energetic, autoritățile iau în calcul mai multe măsuri de urgență. Este vorba despre reducerea iluminatului public, limitarea consumului în instituții, dar și posibile deconectări temporare.

Cristina NOVAC, SECRETAT DE STAT LA MINISTERUL ENERGIEI: „Vorbim de măsuri de raționalizare a consumului în contextul stării de urgență, inclusiv la nivelul unor instituții și al iluminatului public. Nu excludem deconectări pentru anumite ore”.

Guvernul a aprobat astăzi instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25 martie 2026. Conform procedurilor legale, această decizie necesită adoptarea și instituirea oficială de Parlament. Astfel, a fost convocată o ședință extraordinară a Parlamentului astăzi.

Citeste si : Ultima oră. Guvernul a aprobat instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile - VIDEO

Linia electrică Isaccea–Vulcănești, deconectată

În urma atacurilor de noaptea trecută asupra infrastructurii energetice din zona de sud a Ucrainei, linia electrică Isaccea–Vulcănești a fost deconectată. Incidentul survine la aproximativ o lună după bombardamentele anterioare asupra aceleași linii, care au lăsat zeci de mii de consumatori din întreaga țară, inclusiv Chișinăul, fără energie electrică.

Blackout-ul din 31 ianuarie

La 31 ianuarie 2026, căderea tensiunii pe linia Isaccea‑Vulcănești‑MGRES a provocat un blackout parțial în Chișinău și alte regiuni din țară, afectând semafoarele, transportul public și alimentarea a sute de mii de consumatori din peste 200 de localități. Autoritățile au intervenit rapid, însă remedierea completă a fost posibilă doar după mai multe ore, în urma verificărilor și reconectărilor efectuate de operatorii de transport al energiei, inclusiv Moldelectrica.

Citeste si : Sute de mii de consumatori din peste 200 de localități din diferite regiuni ale țării au rămas fără lumină. După mai bine de cinci ore, majoritatea consumatorilor au fost reconectați - VIDEO