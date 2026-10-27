De Sfânta Parascheva, 80 de localități sărbătoresc astăzi hramul. Printre ele și orașul Ialoveni. Pentru a fost zi liberă, localnicii s-au adunat în centrul orașului, acolo unde s-a concentrat cea mai mare parte a distracției. Oamenii au avut parte de muzică, dansuri și un târg cu produse locale. Ploaia nu a afectat petrecerea.

Elisa BOLDURATU, REPORTER RPO TV: „Sărbătoarea are loc chiar în centrul orașului, unde a fost amenajat un târg cu meșteri populari, producători locali, dar și persoane care au venit să pregătească cele mai gustoase bucate.”

Locuitorii orașului Ialoveni s-au adunat încă de cu zi în Piața Unirii, care astăzi a concentrat toată distracția publică.

În piață au fost amenajate și tarabe cu produse unice.

Dumitru DARABAN, MEȘTER POPULAR: „Prin ce ne deosebim? Păi, eu fac lucrări unicale. Acest chimir are imprimate pe el flori ce au peste 200 de ani și sunt a neamului nostru românesc.”

Anatolie ȘLECARI, MEȘTER: „Noi am început să promovăm mesele din rășină epoxidică, suntem primii în Ialoveni și cred că o să meargă cu succes.”

Seara va culmina, pentru mulți locuitori ai orașului, cu o masă de sărbătoare alături de cei dragi.

„Am venit cu copiii, iată au dansat, cu soția. Suntem din Ialoveni și mereu venim la sărbătoarea noastră din Ialoveni. Chiar dacă plouă, sau e soare, mereu suntem prezenți aici. Ne bucurăm că avem un așa oraș frumos.”

„La noi în primul rând sarmale, răcituri, pârjoale, tort, dulciuri, de toate celea.”

Iar pentru Tudor și Ecaterina Condrea, sărbătoarea este dublă. Au marcat nunta de aur.

Ecaterina CONDREA, LOCUITOARE A ORAȘULUI IALOVENI: „A fost viața interesantă, frumoasă, dar scurtă, repede a trecut. Mai ieri eram tineri, acum suntem bătrâni. Iată și nepoții, și feciorii.”

În total, 80 de localități din țară își sărbătoresc astăzi hramul.