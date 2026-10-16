Serviciul Fiscal de Stat a identificat neconcordanțe privind declararea șoferilor în cazul a 3,66 milioane de curse de taxi, în valoare de peste 303 milioane de lei, efectuate în primele șase luni ale anului 2026. Totodată, 81 de companii au înregistrat servicii importate de la Yandex fără să calculeze și să achite TVA-ul aferent, potrivit ministrului Finanțelor, Victoria Belous.

Ea anunță că în sectorul taxi există cazuri de declarare incompletă a veniturilor și a șoferilor, iar autoritățile verifică situațiile în care ar putea exista obligații fiscale neachitate.

În primele șase luni ale anului 2026, au fost efectuate peste 7,1 milioane de curse de către aproximativ 8.800 de șoferi. Pentru 3,66 milioane dintre acestea, în valoare de peste 303 milioane de lei, au fost identificate neconcordanțe privind declararea șoferilor, care necesită verificări individuale.

De asemenea, 70 de companii de taxi au înregistrat diferențe de peste 20 de șoferi între datele Agenției Naționale Transport Auto și declarațiile fiscale.

Victoria Belous a precizat că, pe 24 septembrie, a convocat reprezentanții companiilor de taxi și ai asociațiilor de profil, cărora le-a cerut să-și revizuiască declarațiile fiscale și să achite eventualele restanțe. În cazul în care neregulile nu vor fi corectate benevol, Serviciul Fiscal de Stat va continua controalele și va aplica impozitele, amenzile și penalitățile prevăzute de lege.

Ce spune ministrul despre taxele achitate prin intermediul Yandex Go

Victoria Belous a explicat că Yandex Go oferă o platformă tehnologică prin care clienții comandă curse, în timp ce transportul este efectuat de operatori de taxi înregistrați în Republica Moldova. Aceștia achită platformei un comision standard de 12% din valoarea cursei, pentru care trebuie calculat și achitat TVA aferent importului de servicii.

Separat, companiile de taxi au obligația să declare veniturile, să înregistreze șoferii și să achite impozitele și contribuțiile aferente activității desfășurate.

Potrivit datelor prezentate de ministrul Finanțelor, operatorii din sectorul taxi au achitat la buget 151,5 milioane de lei în impozite și contribuții în 2024. În 2025, suma a ajuns la 215,9 milioane de lei, în creștere cu peste 42%.

Pentru serviciile importate de la Yandex, companiile au achitat TVA de peste 10 milioane de lei în 2024 și de peste 12 milioane de lei în 2025.

„Aceste sume nu înseamnă că toate obligațiile fiscale au fost declarate și achitate corect. Verificările continuă, inclusiv pentru stabilirea situației fiecărei companii în cazul căreia au fost identificate posibile nereguli", a precizat ministrul.

Victoria Belous a declarat că autoritățile nu urmăresc să penalizeze companiile care activează legal, ci să asigure condiții egale de concurență. Operatorii care nu și-au declarat corect veniturile și angajații trebuie să-și corecteze declarațiile și să achite integral obligațiile fiscale, în caz contrar riscând sancțiuni conform legii.

Evaluare aprofundată a activității Yandex în Republica Moldova

Guvernul a inițiat o evaluare aprofundată a activității Yandex în Republica Moldova, după ce o investigație Europa Liberă a arătat că grupul rus a obținut venituri de peste 7 milioane de euro în 2024, în timp ce firma sa înregistrată la Chișinău a raportat venituri zero și nu a achitat impozite în acel an.

7 milioane de euro într-un singur an

Potrivit unei investigații Europa Liberă, Yandex ar fi obținut în Moldova peste 7 milioane de euro într-un singur an, fără să achite impozite la bugetul de stat.