Activitatea platformei de taxi Yandex Go din Republica Moldova va fi verificată în detaliu, pe fondul unor suspiciuni privind protecția datelor personale, securitatea informațională și structura de proprietate a companiei. Decizia vine după o investigație jurnalistică despre veniturile de milioane de euro obținute de grupul Yandex în Moldova. În funcție de rezultatele verificărilor, platforma ar putea fi supusă unor restricții sau chiar suspendată.

Evaluarea va fi efectuată de Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului, care în funcție de rezultate, va putea impune restricții asupra investițiilor sau chiar suspendarea activitatea companiei de taxi.

Dumitru CIORICI, PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL GUVERNULUI: „O evaluare aprofundată a Yandex GO, atât din punct de vedere economic, cât și al securității. Compania are acum 20 de zile la dispoziție să-și prezente structura de proprietate și beneficiarii efectivi, dar și modul de prelucrare a datelor cu caracter personal.”

Autoritățile spun că vor să stabilească dacă există riscul ca datele personale ale cetățenilor să fie utilizate fără autorizare sau să fie accesate nejustificat. Asta deși în spațiul public, asemenea discuții au existat de câțiva ani. Compania chiar a fost amendată de țări precum Norvegia și Filanda pentru că ar fi colectat și stocat pe servere din Rusia datele clienților și șoferilor.

În același timp, Yandex a fost inclusă și pe lista de sancțiuni a mai multor state europene, odată cu invazia Federației Ruse în Ucraina, în Republica Moldova asta nu s-a întâmplat. Acum două zile, ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea spunea că autoritățile ar fi început încă din 2025 să analizeze activitatea companiilor cu legături cu Federația Rusă.

Dumitru CIORICI, PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL GUVERNULUI: „Este important să menționăm că platforma nu prestează servicii de tax, ci încasează un comisiun de 12%. Este o formă de impozitare practicată și în cazul altor platforme mari care se află în afara țării.”

Reacția vine după ce Europa Liberă a scris că firma cu care utilizatorii încheie acordul de licență și care figurează drept operator al datelor personale nu a achitat impozite în Republica Moldova.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „În 2025, în bugetul de stat au fost achitate circa 12,5 milioane de lei din TVA-ul aplicat comisionului care ajunge la Yandex. În bugetul statului sunt achitate și impozite și contribuții de către operatorii înregistrați în Republica Moldova. Operatorii din sectorul taxi, inclusiv cei 81 care folosesc platforma Yandex, au achitat în 2025 la buget circa 216 milioane de lei în impozite și contribuții.”

IMPOZITE ACHITATE

TVA din comisionul de 12% - 12,5 milioane de lei

Operatori Yandex - 81

Impozite operatorii de taxi – 216 milioane de lei

Într-o postare pe Facebook, ministra Finanțelor, Victoria Belous, recunoaște că știa despre problemele din sectorul taxi și spune că a solicitat verificarea acestora.

Victoria BELOUS, MINISTRUL FINANȚELOR: „Nu am ignorat problema și nu am așteptat ca lucrurile să se schimbe singure. În sectorul taxi există evaziune fiscală. La inițiativa mea, pe 24 septembrie, am convocat la Ministerul Finanțelor reprezentanții companiilor de taxi și ai asociațiilor de profil. Le-am cerut să-și revizuiască declarațiile fiscale și să achite impozitele restante.”

Într-un comentariu pentru redacția PRO TV, reprezentanții companiei Yandex Go ne-au spus că sunt pregătiți să furnizeze informațiile solicitate în conformitate cu procedurile stabilite.

„Datele cu caracter personal ale utilizatorilor Yandex Go din Republica Moldova sunt prelucrate în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu asigurarea unui nivel corespunzător de protecție a datelor personale. Pentru prelucrarea datelor utilizatorilor Yandex Go din Moldova folosim serverele unui furnizor global de top, amplasate pe teritoriul Uniunii Europene și supuse legislației europene, inclusiv Regulamentului general privind protecția datelor.” se arată în răspunsul celor de la Yandex.