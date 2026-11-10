Mașina cu care au fost loviți doi pietoni pe bulevardul Grigore Vieru era luată în chirie. Șoferul, în vârstă de 25 de ani, a fugit de la locul accidentului, iar polițiștii au identificat persoana care a închiriat automobilul. În urma impactului, o femeie de aproximativ 30 de ani și un tânăr de 21 de ani au fost transportați în stare gravă la spital.

Potrivit Poliției, la volanul automobilului de marca Ford se afla un tânăr de 25 de ani. După ce a tamponat doi pietoni care traversau regulamentar strada, pe trecerea de pietoni, acesta a părăsit locul faptei.

Mașina era luată în chirie

Organele de drept au stabilit că automobilul nu aparținea șoferului, ci fusese închiriat. Persoana care a luat mașina în chirie a fost deja identificată de polițiști.

Între timp, organele de drept desfășoară acțiuni operative pentru localizarea și reținerea bărbatului care se afla la volan în momentul producerii accidentului.

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