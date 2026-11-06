Nouă persoane, inclusiv presupusul lider al grupării, au fost reținute de organele de drept, fiind suspectate că ar fi pus la cale o schemă de escrocherie prin care ar fi obținut bani de la cetățeni din mai multe țări. Victimele erau atrase prin reclame online și convinse să investească în acțiuni sau criptomonede, cu promisiunea unor câștiguri rapide și consistente. Printre persoanele vizate se numără cetățeni din Republica Moldova, România și Ucraina.

Potrivit anchetei, gruparea își căuta victimele prin intermediul publicității online, punând accent în special pe persoanele în etate. Acestora li se propuneau investiții în acțiuni și criptomonede, prin intermediul unor platforme de tranzacționare create în prealabil și prezentate drept instrumente sigure pentru obținerea unor venituri considerabile.

Suspecții ar fi activat sub paravanul unei companii cu o denumire credibilă și se prezentau drept o echipă de experți financiari, pentru a câștiga încrederea potențialilor investitori.

Angajații erau testați la poligraf pentru a păstra secretă schema

Anchetatorii au stabilit că organizatorii ar fi luat măsuri speciale pentru a împiedica divulgarea informațiilor despre activitatea grupării. Persoanele recrutate pentru a lucra în cadrul acesteia ar fi fost supuse inclusiv testării la poligraf, astfel încât liderii să se asigure că nu vor dezvălui detalii despre presupusa schemă infracțională.

Nouă persoane, reținute după perchezițiile de la centrul de apel

După mai multe măsuri speciale de investigație și acumularea probelor, oamenii legii au descins, aseară, la centrul de apel folosit de gruparea investigată. În urma perchezițiilor, au fost reținute nouă persoane, cu vârste cuprinse între 22 și 43 de ani, printre care și presupusul lider al organizației.

Majoritatea suspecților sunt originari din Republica Moldova, inclusiv din Chișinău, raionul Cimișlia și regiunea transnistreană. Alți membri ai grupării ar proveni din România și Ucraina.

În continuare, în baza probelor acumulate, urmează să fie formulate învinuirile, iar procurorii vor decide asupra măsurilor preventive care se impun.

Organele de drept precizează că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

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