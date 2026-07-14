În timp ce mulți absolvenți de liceu se pregătesc deja de admiterea la facultate, cei care au picat examenul de bacalaureat trec prin noi emoții. 244 de elevi au susținut astăzi examenul repetat la limba de instruire. 208 dintre ei au dat din nou proba la limba și literatura română și 36 la limba și literatura rusă.

Epuizați și emoționați, după mai bine de două ore, absolvenții au ieșit rând pe rând din sala de examen. Și dacă unii ne-au spus că a fost simplu, alții speră că măcar de această dată vor lua o notă pozitivă.

„A fost destul de ușor comparativ cu primul a fost mult mai ușor.”

„Examenul a fost la baza stilului dramatic. A fost ca de obicei să scrii despre portretul moral, stilul funcțional și eseul, cam atât.”

Unii au fost atât de epuizați, încât au uitat ce au avut de scris.

„-Am avut textul scris în proză și sincer așa s-a dus totul

-Ai cam uitat?

-Da, dar cum să vă zic, a fost mai ușor ca prima dată asta știu precis.

-Și crezi că l-ai susținut de această dată?

-Da.”

Zinaida a susținut examenul la limba rusă și a spus că a fost mult mai dificil.

„Comparativ cu prima etapă acum a fost mult mai dificil, chiar și la limba română când am susținut prima dată a fost mult mai ușor decât de această dată. Ei din contra ne-au complicat.”

Pentru Nichita, eșecul din prima sesiune a fost cauzat de emoții și neatenție. Acum spune că a venit mult mai încrezător.

„-Prima oară nu m-am descurcat pentru că am fost neatent, iar a doua oară a fost ușor

-Cu ce emoții ai venit astăzi?

-N-am avut emoții pentru că știam că o să-l dau și emoții nu au fost.”

Iar acest tânăr nici măcar nu s-a prezentat la prima sesiune.

„-Eu atunci eram în Turcia, mă odihneam și nu am venit

-Ai ales vacanța?

-Da

-Și acum ce notă crezi că iei?

-Eu mă gândesc că l-am susținut

-Ce notă va fi?

-Mă gândesc că cinci.”

Astăzi la examenul de bacalaureat au participat 244 de candidați, dintre care 208 au susținut proba de examen la limba și literatura română și 36 de candidați - la limba și literatura rusă. Următorul examen se va desfășura mâine la limba străină.