Un șofer de 30 de ani a ignorat un pieton care traversa regulamentar o stradă din Chișinău și a fost sancționat. Momentul a fost surprins de o cameră de bord, iar după ce imaginile au fost publicate pe rețelele sociale, poliția s-a autosesizat și l-a identificat pe conducătorul auto.

Potrivit poliției, incidentul a avut loc pe 21 august, pe strada Grenoble din sectorul Botanica al capitalei. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată momentul în care șoferul nu acordă prioritate unui pieton care traversa regulamentar strada.

Din imaginile video putem observa cum pietonul pășește pe trecerea de pietoni din partea stângă a carosabilului. Un automobil care circulă pe prima bandă oprește și îi acordă prioritate. În același timp, șoferul de 30 de ani, care se deplasa pe banda din dreapta, continuă deplasarea, deși pietonul se afla deja pe trecerea de pietoni.

Șoferul a fost identificat și sancționat

În urma apariției pe rețelele sociale, autoritățile s-au autosesizat. Conducătorul auto a fost identificat și sancționat conform prevederilor legale.

Ce prevede legislația la repetarea încălcării

În cazul repetării unei asemenea încălcări în decursul aceluiași an, dreptul de a conduce poate fi suspendat pentru un termen de până la 45 de zile.