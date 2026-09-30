Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, spune că Republica Moldova își consolidează capacitatea de a detecta și neutraliza dronele și rachetele care ajung în spațiul aerian al țării. Potrivit lui, autoritățile investesc în sisteme de radiolocație și în dezvoltarea unei capacități de apărare antiaeriană.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „În primul rând am investit în capacitatea de a identifica pericolele care vin ca urmare a acestui război. Suntem mai bine la detectare”.

Ministrul spune că Republica Moldova este în proces de implementare a unor proiecte care vor permite Armatei Naționale să dispună de sisteme capabile să doboare drone și rachete care ajung pe teritoriul țării.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Am investit și vom continua să investim în sistemele de radiolocație. Suntem în proces de implementare a proiectelor care ne vor permite să dotăm Armata Națională cu sisteme care vor fi în stare să doboare aceste drone sau rachete care vor intra pe teritoriul nostru”.

Nosatîi a precizat că Republica Moldova face schimb de informații cu Ucraina și România pentru a anticipa traiectoriile dronelor și rachetelor. „Învățăm din lecțiile din Ucraina. Avem schimb de informații inclusiv referitor la îndreptarea acestor drone sau rachete înspre Republica Moldova. Avem schimb de informații cu colegii din Armata Română”, a spus ministrul.

Republica Moldova nu dispune de avioane de luptă

Potrivit lui Nosatîi, Republica Moldova nu dispune de avioane de luptă precum România sau Polonia, care să permită interceptarea dronelor în aer. Din acest motiv, Armata Națională pune accent pe dezvoltarea apărării antiaeriene bazate pe rachete interceptoare și drone interceptoare.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Republica Moldova nu are forțe aeriene dotate cu avioane F-16, F-80 sau Eurofighter care ne permite să reacționăm așa cum reacționează România sau Polonia pentru a duborî aceste drone. Respectiv, Armata Națională pune accentul pe dezvoltarea sistemului de apărare bazată pe rachete interceptoare și drone interceptoare”.

Ministrul a mai declarat că Republica Moldova beneficiază de sprijinul partenerilor externi pentru implementarea proiectelor de apărare.

Două drone au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova miercuri: una a explodat la Anenii Noi

Astăzi, Moldova s-a confruntat din nou cu survolări ilegale. Dimineața, în jurul orei 05:40, dronă a explodat în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi. Aceasta a fost observată la mică distanță deasupra orașului Bender din stânga Nistrului. Ulterior, aparatul de zbor a căzut și a explodat în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi. Zona este securizată, iar poliția spune că nu nu au fost înregistrate victime.

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A lovit o antenă la 40 de metri înălțime, iar fragmentele s-au împrăștiat pe 265 de metri

Drona a explodat la aproximativ 40 de metri deasupra solului, în zona unei antene de comunicații. Experții Secției tehnico-explozive cercetează locul și au găsit pe antenă urme provocate de explozie. Pe o porțiune de aproximativ 12 metri au fost observate deformări ale metalului și urme de ardere.

Potrivit poliției, fragmente ale dronei au fost împrăștiate pe o rază de circa 265 de metri. Totodată, polițiștii au găsit componente ale aparatului, inclusiv părți ale sistemului de control, alimentare și propulsie.

Antena aparține unui operator civil, însă serviciile de comunicații nu au fost afectate.

O altă dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova: a intrat prin regiunea transnistreană și a ieșit în apropiere de Arionești

La câteva ore distanță, o altă dronă a fost observată în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona localității Lunga, raionul Dubăsari. Ulterior, drona a dispărut de pe sistemele de monitorizare în proximitatea localității Arionești, raionul Dondușeni. Spațiul aerian al țării în zona Nord a fost redeschis.

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