Locatarii blocurilor din Chișinău care încă nu au fost conectați la sistemul centralizat de încălzire pot cere explicații administratorilor și pot sesiza instituțiile responsabile. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vine cu precizări, după ce a primit mai multe reclamații privind întârzierile. Instituția subliniază că, începând cu 1 noiembrie, lipsa mecanismului de repartizare a consumului de energie termică nu mai poate fi invocată drept motiv pentru amânarea conectării unui bloc la căldură.

Potrivit ANRE, administratorii blocurilor aveau obligația să prezinte mecanismul de repartizare a consumului de energie termică până la 1 octombrie.

În cazul în care acesta nu a fost prezentat la timp, legislația prevede că, începând cu 1 noiembrie, blocul trebuie conectat la sistemul centralizat, iar consumul se repartizează conform regulilor stabilite în anexa nr. 3 la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 281/2024.

Astfel, absența acestui mecanism nu justifică întârzierea furnizării căldurii.

Cine trebuie să rezolve problema conectării la încălzire

ANRE explică faptul că responsabilitățile sunt împărțite între administratorii blocurilor, furnizorul de energie termică și autoritățile publice locale.

Administratorul blocului reprezintă interesele consumatorilor în relația contractuală privind furnizarea căldurii și răspunde de administrarea instalațiilor comune, precum și de pregătirea clădirii pentru sezonul rece.

Termoelectrica trebuie să asigure furnizarea energiei termice până la punctul de delimitare dintre rețeaua publică și instalațiile blocului, cu respectarea condițiilor de calitate și continuitate.

La rândul lor, autoritățile publice locale au atribuții de monitorizare și control al administrării condominiilor.

Unde se pot adresa locatarii care nu au căldură

ANRE recomandă persoanelor care se confruntă cu astfel de probleme să solicite mai întâi administratorului blocului explicații privind motivele întârzierii și măsurile întreprinse pentru conectare.

Dacă problema ține de furnizarea energiei termice, locatarii pot depune o sesizare la Termoelectrica. În cazul unor neînțelegeri cu furnizorul, aceștia se pot adresa ANRE.

Dacă sunt vizate obligațiile administratorului, reclamațiile trebuie înaintate autorității administrației publice locale competente.

În ce condiții poate fi pornită încălzirea

Potrivit regulamentului ANRE, sezonul de încălzire începe atunci când, timp de trei zile consecutive, temperatura medie a aerului înregistrată pe timpul nopții, între orele 18:00 și 06:00, este egală sau mai mică de plus 10 grade Celsius. La stabilirea momentului se ia în calcul și prognoza meteo pentru următoarele trei zile.

Totodată, consumatorii sau reprezentanții lor autorizați pot solicita în scris conectarea la încălzire chiar și înainte de începerea oficială a sezonului. În acest caz, furnizorul este obligat să livreze energia termică dacă există posibilități tehnice.

ANRE îndeamnă administratorii și furnizorul să comunice transparent cu locatarii și să întreprindă măsurile necesare pentru soluționarea întârzierilor. Instituția precizează că va examina sesizările care țin de respectarea obligațiilor furnizorului de energie termică.