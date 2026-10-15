Curtea Constituțională a declarat neconstituționale modificările legislative prin care a fost redus numărul de voturi necesare pentru numirea membrilor străini în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor.
Decizia a fost pronunțată joi, 15 octombrie, după examinarea unei sesizări depuse de cinci deputați din opoziție.
Sesizarea vizează modificările legislative adoptate în martie, prin care Parlamentul a redus de la 61 la 51 numărul de voturi necesare pentru numirea membrilor străini în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor. Schimbarea a permis numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor, cu voturile a 53 de deputați.
La începutul săptămânii, Comisia Europeană a cerut autorităților de la Chișinău să transmită spre examinare Comisiei de la Veneția amendamentul care permite numirea membrilor internaționali ai comisiei de evaluare a procurorilor, cu 51 de voturi. Amendament, care acum o săptămână le-a permis celor din PAS să-l voteze membru și pe Herman von Hebel, în ciuda criticilor opoziției, care au blocat și tribuna Parlamentului.
Pe lângă opoziție, inițiativa legislativă a fost criticată dur și de experți care spun că argumentul guvernării precum că s-a încearcat blocarea procesului de evaluare a procurorilor nu este justificat, ba mai mult, modificările făcute în grabă pot compromite reforma justiției.
La 6 martie, Herman von Hebel și Bernard Lavigne au fost numiți membri în Comisia de evaluare a procurorilor. Totul s-a întâmplat după ce majoritatea parlamentară a adoptat, în două lecturi, un amendament la lege care schimbă procedura de numire. Potrivit noii prevederi, dacă un candidat propus de partenerii externi nu obține inițial cele 61 de voturi necesare, acesta poate fi propus din nou, iar numirea sa poate fi aprobată ulterior cu majoritatea simplă de 51 de voturi.
În 2024 o investigație publicată de portalul anticorupție.md a dezvăluit mai multe controverse legate de activitatea fostului președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel. Potrivit anchetei, în perioada în care acesta a fost grefier la Curtea Internațională Penală de la Haga, presa olandeză a relatat despre posibile ilegalități administrative care ar fi provocat prejudicii de cel puțin 760 mii de euro instituției, în contextul unei reforme criticate de judecători. De asemenea, investigația susține că von Hebel ar fi exercitat simultan funcția de judecător în Olanda și pe cea de șef al Comisiei Pre-Vetting, fapt care ar contravine legislației Republicii Moldova. Von Hebel a respins acuzațiile că ar fi încălcat legea sau că ar fi ascuns episoade din cariera sa.