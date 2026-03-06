Proiectul de hotărâre privind numirea lui Herman von Hebel în funcția de membru al Comisiei de vetting al procurorilor a fost inclus astăzi în ordinea de zi la ședința Parlamentului. Deputații din opoziție au anunțat că au depus o cerere la Curtea Constituțională și au solicitat să fie exclus proiectul.

Ion CHICU, DEPUTAT BLOCUL ALTERNATIVA: „Deputații din opoziție au depus ieri o sesizare la Curtea Constituțională, am solicitat în condițiile legei examinarea acestei sesizări și suspendarea. Examinarea proiectului propus de dvs. nu este logic și nu manifestă respect față de constituție. Propunem să fie exclusă din ordinea de zi acest subiect”.

În replică, președintele Parlamentului a răspuns că proiectul deja a fost inclus în ordinea de zi.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Mulțumim, noi numaice l-am inclus în ordinea de zi”

Inițiativa a întrunit 53 de voturi pro și 30 contra.

Totodată, proiectul prevede și numirea lui Bernard Lavigne în calitate de membru în Comisia de evaluare externă a integrităţii etice şi financiare a procurorilor.

Cu scandal și critici din partea opoziției, deputații PAS au votat ieri un amendament care va permite, în anumite situații, ca membrii comisiilor vetting să fie numiți cu 51 de voturi, în loc de 61, cum prevedea legea până acum. Opoziția spune că, astfel, partidul de guvernare își va putea numi oamenii săi în comisia care evaluează integritatea judecătorilor și procurorilor. Și experții spun că decizia ridică semne de întrebare, poate compromite reforma justiției și crea un precedent periculos.

În 2024 o investigație publicată de portalul anticorupție.md a dezvăluit mai multe controverse legate de activitatea fostului președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel. Potrivit anchetei, în perioada în care acesta a fost grefier la Curtea Internațională Penală de la Haga, presa olandeză a relatat despre posibile ilegalități administrative care ar fi provocat prejudicii de cel puțin 760 mii de euro instituției, în contextul unei reforme criticate de judecători. De asemenea, investigația susține că von Hebel ar fi exercitat simultan funcția de judecător în Olanda și pe cea de șef al Comisiei Pre-Vetting, fapt care ar contravine legislației Republicii Moldova. Von Hebel a respins acuzațiile că ar fi încălcat legea sau că ar fi ascuns episoade din cariera sa.