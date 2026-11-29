În timp ce unii abia încep pregătirile pentru Crăciun, într-o fabrică din Grătiești brazii artificiali se produc deja în ritm susținut. Aici lucrează aproximativ 300 de oameni, iar afacerea funcționează de șapte ani. O parte dintre brazii produși în fabrică sunt exportați în Italia, Grecia, Irlanda, Germania și România. În Republica Moldova există două fabrici care produc brazi artificiali.

La 20 de minute distanță de Chișinău atmosfera de Crăciun e la ea acasă, anul împrejur.

Radu ȚERDA, ȘEF DEPARTAMENT PRODUCEREA BRAZILOR: „Prin 1800-1900, primii brazi erau confecționați din pene. Apoi a început istoria brazilor din PVC. Și acum mai sunt, iar prin 2000 și a început turnarea crenguțelor prin imitarea exactă a formei bradului.”

Iar din 2018 acest lucru se întâmplă și la noi acasă, după ani în care fondatorii companiei au importat pe piața moldovenească brazi din Ucraina, Polonia și China.

Radu ȚERDA, ȘEF DEPARTAMENT PRODUCEREA BRAZILOR: „La început nu prea ne credea lumea, credeau că sunt din China. Așa ne-am învățat să credem că totul e de import și nu poate fi produs acasă. - Nu suntem aliniați la piața chineză, ci europeană. Brazii, an de an, creăm cinci modele de brazi noi. Mergând și vizitând expoziții de acolo ne inspirăm”.

Brazii artificiali de la Grătiești au devenit populari și în Uniunea Europeană, iar procesul este unul manual și automat. Aici muncesc în jur de 300 de oameni, iar totul pornește din această cameră unde utilajul e atent monitorizat de angajați.

Vasile SCUTARI, ANGAJAT: „Noi suntem operatori, strângem crenguțele și le punem în cutii. În matriță se topește platicul, aici o vopsește”.

Radu ȚERDA, ȘEF DEPARTAMENT PRODUCEREA BRAZILOR: „Utilajul este format din mai multe segmente, are turnarea plasticului, robotul de manipulare a crenguțelor. - Turnarea se face sub o presiune de 60 de tone la acest utilaj, sunt și mai mari. Iar apoi vopsirea pentru imitarea lemnului”.

Munca se prelungește în zona de asamblare a brazilor, unde procesele sunt bine împărțite.

Daniela SCRIPNIC, ANGAJATĂ: „Ne ajutăm unul pe altul, suntem un colectiv unit. Facem crenguțele pentru asamblararea brazilor, care merg mai departe la colegi.”

Valeriu POPOVICI, ANGAJAT: „Fiecare rând are creanga lui și mărimea lui. De exemplu, opt, opt, zece, zece.”

Responsabilitatea mea e să fac zilnic brazi, de diferite modele și mărimi. Acesta are înălțimea de 2 metri. Trebuie foarte mare atenție la utilaj. - E o experiență nouă pentru mine, brazi artificiali nu oriunde poți face la noi. E un lucru nou. M-a atras prin curiozitate.

Valeria CAPRA, REPORTER PRO TV: „Iarna aproape s-a instalat în această zonă a producerii, datorită brazilor acoperiți de zăpara, ce-i drept este una arficială combinată cu un lipici special.”

Andrian CAZAC, ANGAJAT:„Avem mască și ne protejează. Cu toiagul îl scoatem afară la uscat, iar cu furtunul îl vopsim.”

Radu ȚERDA, ȘEF DEPARTAMENT PRODUCEREA BRAZILOR:„Înzepezirea o facem doar în timpul cald, avem nevoie de temperaturi de plus 10 grade și lipsa de umeditate.”

Și pentru că afacere presupune mai ales plastic, reprezentanții companiei spun că deocamdată reușesc să recicleze materialul folosit la turnarea crenguțelor artificiale de brad.

Radu ȚERDA, ȘEF DEPARTAMENT PRODUCEREA BRAZILOR: „Am ajuns între timp la un proces de 5% de material care îl reutilizăm și rămâne practic nimic, doar sârma, care merge la metale. Este un plastic care se folosește și în industria alimentelor, suntem și certificați 14001, ISO.”

Aceste etape pe care le-ați văzut se află și în România, mai exact la Huși. Fondatorii companiei au pus pe picioare o fabrică, unde spațiul de acțiune și de muncă este de peste 1000 de metri pătrați.

Radu ȚERDA, ȘEF DEPARTAMENT PRODUCEREA BRAZILOR: „Principala piață e România, de aceea avem și fabrica acolo. Apoi merge Italia, Grecia, Irlanda, Turcia, Germania, mai mult țările UE. În România se cumpără brazi la un preț mult mai mare, acolo sunt doar brazii mijlociu, premium. Mic, medium nu se vând. - Italienii își doresc nunța la brad mai specială, aleg o nuanță mai deschisă. Noi alegem după culoarea celor din zona noastră. - Noi lucrăm și la modele individuale.”

Drăgălina CUJBA, SOCIAL MEDIA MANAGER: Ar fi cu siguranță bradul cu luminițe integrate, de tip RGB. Fiecare beculeț are trei culori, roșu, verde și albastru.

Cu ajutorul unei telecomenzi sau dintr-o aplicație mobilă putem seta nunața pe care o dorim.

În Republica Moldova sunt două companii producătoare de brazi artificiali locali.

Lista continuă cu o varietate de opțiuni importate ce se regăsesc în marile magazine de la noi.

Radu ȚERDA, ȘEF DEPARTAMENT PRODUCEREA BRAZILOR: „Bradul este fabricat din construcții metalice, polietilenă, cutii de carton. Este un material care poate fi reciclat, dar îl folosim de la prima sursă.”

Radu ȚERDA, ȘEF DEPARTAMENT PRODUCEREA BRAZILOR: „Provocator în primul rând e susținerea, ceea ce facem o facem din surse financiare proprii. - Să nu cădem ne ajută participarea la târguri, unde dezvoltăm brandul și căutăm clineții pentru a avea de muncă tot anul împrejur.”