O dronă de tip Shahed a survolat din nou spațiul aerian al Republicii Moldova.

Potrivit IGPF, în noaptea de 18 martie, în zona PTF Palanca, au fost semnalate survolări ale spațiului aerian al Republicii Moldova de către un aparat de zbor fără pilot, de tip Shahed.

În jurul orei 01:46, polițiștii de frontieră vizual au observat prezența aparatului, care a traversat spațiul aerian și s-a deplasat în direcția orașului Belgorod-Dnestrovsk.

Ulterior, între orele 02:14 și 02:25, același aparat a fost observat temporar deasupra zonei PTF Palanca, după care s-a retras.

Totodată, responsabilii de la IGPF spun că aparatul de zbor nu a fost confirmat de Serviciul Operațiuni Aeriene al Armatei Naționale, care a comunicat că aparatul nu este vizibil pe radare.

„Aparatul de zbor în toate cazurile a fost același, iar ulterior acesta a fost distrus deasupra limanului, în afara teritoriului Republicii Moldova“,mai precizează responsabilii în comunicat.

În noaptea de 17 martie la fel un aparat de zbor asemănător unei drone a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Tot ieri, fragmente de dronă au fost descoperite în satul Tudora, situat la aproximativ 500 de metri de linia de frontieră. Drona conținea explozibil și a fost detonată controlat de specialiștii Secției tehnico-explozive.

Și săptămâna trecută, pe 14 martie, o dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Un incident asemănător a avut loc și pe 25 noiembrie 2025, la fel o dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Pe 19 noiembrie, un aparat de zbor asemănător unei drone la fel a survolat spațiul aerian al țării noastre. Atunci, o patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a raportat detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți – Lesnoe.

La scurt timp după cele întâmplate, Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la ministerul de Externe.

De la începutul războiului, au fost mai multe cazuri în care drone sau rachete rusești au intrat ilegal în spațiul aerian al țării noastre.