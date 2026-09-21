Poliția dezminte informațiile publicate de către deputatul Vasile Costiuc precum că o femeie din Durlești a rămas fără mii de euro după ce s-ar fi adresat poliției pentru a cere ajutor într-un caz de escrocherie. Aceasta afirmă că o fostă anchetatoare i-ar fi cerut și primit bani, inclusiv 3.500 de euro de pe cardul de pensie, dar și alte bunuri.

Într-un material video publicat de Vasile Costiuc pe pagina de Facebook, femeia povestește că a ajuns la poliția din Chișinău după ce susține că fusese înșelată într-o afacere imobiliară. Ea afirmă că ulterior a păstrat legătura cu anchetatoarea, pe care o cunoștea deja.

„Am ajuns la ea (anchetatoarea) ca să mă ajute. M-a întrebat care-i problema și mi-a părut atunci dubios că ea a venit numai de la Italia și s-a uitat la mine și eu eram cu aur pe mine și ea deodată s-a uitat așa la mine și m-a întrebat unde lucrez. Zic eu, la moment, nu lucrez, sunt plecat în străinătate”.

Potrivit relatării sale, la un moment dat, anchetatoarea i-ar fi cerut un împrumut de 4.000 de lei, spunând că are nevoie urgentă de bani pentru fiul său. Pensionara susține că i-a oferit cardul de pensie și codul, iar banii au fost retrași.

Ulterior, femeia afirmă că anchetatoarea i-ar fi cerut din nou ajutor financiar, invocând probleme și datorii. Pensionara susține că, în total, i-ar fi dat aproximativ 3.500 de euro, inclusiv bani retrași de pe card, dar și un lanț de aur evaluat, potrivit acesteia, la circa 1.500 de euro.

Femeia afirmă că a depus plângeri în 2023 și că a încercat în repetate rânduri să obțină o soluție. Ea susține că i s-ar fi spus că banii vor fi restituiți, însă acest lucru nu s-ar fi întâmplat.

În material sunt prezentate și mesaje atribuite fostei anchetatoare, în care aceasta ar recunoaște că îi datorează bani pensionarei și ar solicita timp pentru a-i restitui.

Potrivit declarațiilor prezentate în material, anchetatoarea nu mai activează în poliție, fiind eliberată din funcție.

Reacția poliției

În urma publicării materialului video de către Vasile Costiuc, poliția a venit cu o reacție, menționând că a efectuat verificări și că în ultimii 8 ani nu a avut angajată o persoană care să corespundă descrierii prezentate în postarea respectivă.

„Solicităm deputatului Vasile Costiuc să transmită poliției toate informațiile de care dispune cu privire la cazul prezentat, inclusiv datele care au stat la baza declarațiilor sale publice, pentru ca acestea să poată fi verificate, iar, după caz, să fie întreprinse măsurile legale care se impun”, au menționat responsabilii instituției.