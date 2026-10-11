Se crede că porumbeii aduc noroc atunci când îți zboară deasupra capului. Dacă o fi adevărat, atunci Mihai Șchiopu din Căușeni are toate șansele să fie unul dintre cei mai norocoși oameni: crește 300 de porumbei, care-i zboară mereu prin preajmă. Are grijă de ei ca de copii, chiar dacă e multă muncă în spate și bani nu puțini.

Imediat ce pășești în gospodăria lui Mihail Șchiopu, din Căușeni, privirea îți este atrasă de cer. Sute de porumbei se ridică deasupra curții, deranjați de prezența străinilor.

Mihail ȘCHIOPU, CRESCĂTOR DE PORUMBEI: „Părinții tot aveau foarte mulți."

În timp, creșterea porumbeilor a devenit una dintre cele mai mari pasiuni ale bărbatului.

Mihail ȘCHIOPU, CRESCĂTOR DE PORUMBEI: „Am fost la Moscova și nu aveam timp, de cum m-am stabilit acasă, am început să mă ocup cu ei mai mult. Îmi plac porumbeii.”

După ce s-a întors acasă, Mihail și-a reluat pasiunea. A început cu cinci perechi.

„Nici nu știu câți sunt. Vreo 300 poate.”

În fiecare dimineață, prima grijă a bărbatului este să-și hrănească porumbeii.

Mihail ȘCHIOPU, CRESCĂTOR DE PORUMBEI: „Trebuie să-i îngrijești. Să fie curat, mâncare, apă. Le dau și grâu, și grăunțe, și mazăre.”

Mihail spune că, deși le dă drumul cu încredere, există riscul ca unele păsări să fie atacate de răpitoare sau să nu mai găsească drumul spre casă.

Mihail ȘCHIOPU, CRESCĂTOR DE PORUMBEI: „Venit nu prea este. Mâncarea e scumpă. Mai mult e de plăcere.”