Peste o mie de locuri de muncă au fost propuse la târgul de cariere de la Palatul Național „Nicolae Sulac”. 20 de companii din țară și de peste hotare au venit cu oferte din diverse domenii. Unii au căutat un job part-time, alții un salariu mai mare, iar ofertele din România i-au convins pe unii să plece peste Prut.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „De la IT și finanțe, până la construcții și servicii publice. 20 de companii din țară, dar și peste hotare își prezintă ofertele la târgul de cariere de la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Cei interesanți se perindă printre standuri, discută cu angajații și caută cea mai bună ofertă.”

Pe Pavel l-am surprins în timp ce primea sfaturi pentru a-și îmbunătăți CV-ul. Student la Colegiul Național de Comerț, acesta caută un job part-time.

Pavel BIVOL, PARTICIPANT: „Aș dori în domeniul marketingului sau comerțului pentru că rezonează cu ceea ce învăț la colegiul și cu experiența mea anterioară.”

„Să fie 3-4 ore pe zi sau în timp de weekend, dar din păcate nu sunt așa de multe locuri care oferă așa program mai flexibil.”

Și Cristina, profesoară de română, caută un al doilea loc de muncă pentru a-și suplimenta veniturile.

Cristina STRELEȚ, PARTICIPANT: „Adică ar fi ceva după orele 16-17, câteva ore sau sâmbăta și duminica.”

Alții au găsit deja oferte. Alexei Cebotari a discutat cu reprezentanții unei companii de construcții din România. Spune că salariile din Republica Moldova sunt prea mici pentru acest domeniu.

Alexei CEBOTARI, PARTICIPANT: „Net să primești 9-10 mii de lei, de la ora 8 până la 17, nu are nicio valoare. Ca să lucrez în Republica Moldova în construcție, salariu trebuie să fie nu mai mic de 20 de mii.”

Compania caută muncitori și proiectanți, iar salariile pentru angajații cu experiență pot ajunge la 2.000 de euro.

Alexandra PETRICEAC, REPREZENTANT AL COMPANIEI DIN ROMÂNIA: „Pe partea de mobilier căutăm șlefuitori, montatori, dar și tehniceni proiectanți, iar pe partea de construcții șantierele noastre se extind în mai multe orașe.”

Și întreprinderile de stat din țară au venit cu oferte, inclusiv în domeniul tehnologiei informației și al securității cibernetice.

Dorina BELOUS, SPECIALIST ÎN RECRUTARE, STISC: „Salariile sunt diferite, în dependență de funcție, poate să fie 13, poate să fie 20, poate să fie 25 de mii.”

Potrivit organizatorilor, ofertele au inclus locuri de muncă în Republica Moldova, România, Germania și Olanda.

Victoria CERNEA, COMUNICATOR ÎN CADRUL TÂRGULUI DE CARIERE: „Este un târg în care punem la dispoziție peste o mie de oportunități profesionale din diferite domenii.”

Târgul de cariere a durat două zile.