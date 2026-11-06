Peste 300 de blocuri locative din Chișinău nu au fost încă conectate la sistemul centralizat de încălzire, deși temperaturile sunt în scădere. Termoelectrica susține că 330 dintre acestea, aflate în gestiunea Întreprinderilor Municipale de Gestionare a Fondului Locativ (ÎMGFL), nu au căldură deoarece administratorii nu au depus cererile necesare pentru conectare. Întreprinderea le cere să urgenteze procedurile și anunță că echipele tehnice vor lucra inclusiv în weekend.

Potrivit datelor prezentate de Termoelectrica pentru 6 noiembrie, în total 3.292 de edificii beneficiază de energie termică pentru încălzire.

Este vorba despre 144 de grădinițe, toate cele aflate în evidența furnizorului, 157 de școli și licee, 72 de instituții de învățământ superior și 69 de instituții medicale.

În ceea ce privește locuințele, au fost conectate 2.358 de blocuri din totalul de 2.826 și 125 de case particulare din 240. De agent termic beneficiază și 367 de agenți economici, dintr-un total de 723.

330 de blocuri, fără căldură din cauza cererilor nedepuse

Termoelectrica afirmă că situația celor 330 de blocuri aflate în gestiunea ÎMGFL este îngrijorătoare, întrucât administratorii responsabili nu au transmis solicitările de conectare.

Întreprinderea le cere gestionarilor să își îndeplinească obligațiile și să perfecteze cât mai rapid documentele necesare, astfel încât locatarii să nu rămână fără încălzire în perioada în care temperaturile exterioare vor scădea.

Totodată, furnizorul precizează că este disponibil să ofere suport tehnic și să colaboreze cu întreprinderile municipale pentru rezolvarea situației.

Echipele Termoelectrica vor lucra și în weekend

Pentru a grăbi conectarea imobilelor, echipele tehnice ale Termoelectrica vor interveni inclusiv sâmbătă și duminică, pe 7 și 8 noiembrie.

Întreprinderea precizează că procesul de conectare continuă în funcție de solicitările recepționate din partea gestionarilor fondului locativ și a celorlalți consumatori și face apel la responsabilitate și cooperare între toate părțile implicate.

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