Peste 305 mii de cereri pentru acordarea compensațiilor la energie au fost înregistrate pe platforma compensatii.gov.md de la lansarea procesului de înregistrare. Aproape 165 de mii dintre acestea au fost depuse cu ajutorul asistenților sociali, iar peste 140 de mii au fost completate online.

Potrivit datelor prezentate de autorități, în total au fost înregistrate 305.426 de cereri. Dintre acestea, 164.518 au fost depuse cu sprijinul asistenților sociali, în timp ce 140.908 de persoane au completat formularele online, pe cont propriu.

Totodată, operatorii Liniei Verzi a programului au oferit asistență pentru 9.653 de cetățeni care au avut nevoie de informații sau ajutor la completarea cererilor.

Până când pot fi depuse cererile

Autoritățile amintesc că persoanele care vor să beneficieze de compensații începând cu luna noiembrie trebuie să depună cererile până la 27 noiembrie 2026.

Înscrierile vor rămâne deschise și după această dată. Cererile vor putea fi depuse până pe data de 25 a fiecărei luni, însă compensația va fi acordată începând cu luna în care a fost depusă solicitarea.

Cetățenii care au nevoie de ajutor pot apela Linia Verde a programului, la numărul 0 8000 5000. Serviciul este disponibil de luni până vineri, între orele 08:00 și 18:00.

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