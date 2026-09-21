Fiecare al patrulea cetățean rus care a votat în străinătate este din regiunea transnistreană. Peste 50 de mii de cetățeni ruși din stânga Nistrului au participat la alegerile pentru Duma de Stat a Federației Ruse, iar, potrivit rezultatelor preliminare, partidul lui Vladimir Putin a obținut aproape 78 la sută din voturi. Ministerul de Externe condamnă organizarea alegerilor în regiunea transnistreană fără acordul Chișinăului și califică scrutinul drept o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.

Potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor parlamentare din Federația Rusă 77,76% din cetățenii ruși din regiunea transnistreană au votat pentru Partidul Rusia Unită, formațiune aflată la putere și asociată președintelui rus, Vladimir Putin. Partidul este urmat de comuniști, care au obținut în stânga Nistrului 6;32 procente, dar și ultranaționaliști – care au luat 4,4 a sută din voturi.

Rezultatele preliminare ale votului din regiunea transnistreană

Rusia Unită- 77,76%

Partidul Comunist - 6,32%

Partidul Liberal Democrat - 4,4%

Oameni Noi – 3,25%

Rusia Justă - 2,23%

De asemenea, presa din regiune anunță că mai bine de 51 la sută din cetățenii ruși, care locuiesc în stânga Nistrului au ieșit la vot, ceea ce înseamnă că fiecare al patrulea vot din străinătate a fost din regiunea transnistreană.

Prezența la vot regiunea transnistreană

51009 persoane

În stânga Nistrului au fost deschise ieri 16 secții de votare, iar la unele au fost surprinse cozi de zeci de metri.

Deschiderea secțiilor din stânga Nistrului, fără acordul autorităților de la Chișinău, a fost condamnată de Ministerul de Externe de la Chișinău, precizând că este vorba de o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și contravine principiilor dreptului internațional.

„Federația Rusă a fost informată în mod repetat că deschiderea secțiilor de votare în regiunea transnistreană nu poate avea loc fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova. Totodată, partea rusă a fost informată că cetățenii Federației Ruse aflați în Republica Moldova își pot exercita dreptul de vot la secțiile constituite pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale, cu respectarea procedurilor relevante”, se arată în comunicat.

Pe 3 septembrie, Ministerul de Externe l-a convocat pe ambasadorul rus Oleg Ozerov și i-a înmânat o notă de protest față de intenția Moscovei de a deschide secții în regiunea transnistreană.