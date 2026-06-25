Peste un milion de lei au fost pierduți în urma escrocheriilor telefonice, după ce cinci persoane au raportat fraudele. Două dintre cazuri au avut loc în ultimele 24 de ore, iar alte trei au fost înregistrate anterior

Potrivit poliției, în același timp, datorită vigilenței cetățenilor, 183 de tentative de escrocherie au fost prevenite, ceea ce arată că schema infracțională continuă să fie activă și răspândită.

Organele de drept atenționează că este menținută schema cunoscută sub denumirea „BNM – bancă – organe de drept”, prin care infractorii se prezintă drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei, ai instituțiilor bancare, ai Serviciului Fiscal de Stat, ai Serviciului de Informații și Securitate sau ai altor autorități publice.

Victimele sunt induse în eroare și convinse că pe numele lor ar fi fost contractate credite frauduloase sau că fondurile lor sunt implicate în activități ilegale, fiind determinate ulterior să contracteze împrumuturi și să transmită banii în numerar unor presupuși curieri.

Poliția reiterează că nicio instituție a statului nu solicită transferul de bani, contractarea de credite sau transmiterea datelor bancare, iar în astfel de situații cetățenii sunt îndemnați să întrerupă imediat convorbirea și să contacteze autoritățile.

De asemenea, organele de drept recomandă cetățenilor să nu divulge codurile primite prin SMS, datele cardurilor sau alte informații de autentificare și să apeleze Serviciul 112 în cazul oricăror suspiciuni.