Fisuri în grinzi, beton care cade și armătură ruginită. Așa arată podul de pe strada Ismail, care are aproape 60 de ani și nu a fost niciodată reparat capital. După ani de promisiuni și expertize, Primăria a prezentat, în sfârșit, proiectul de reconstrucție, estimat la 10 milioane de euro. Lucrările ar urma să înceapă la primăvară, dar vin cu o veste proastă pentru șoferi: podul va fi închis complet timp de doi ani și jumătate, iar traficul va trebui redirecționat.

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „Aproape 60 de ani de trafic, peste 100 de mii de mașini zilnic și nicio reparație capitală. Podul de pe strada Ismail a ajuns să fie o adevărată cursă cu obstacole pentru șoferi, dar și un pericol din cauza betonului care se desprinde din structură. Acum, autoritățile promit să-l reabiliteze. Până atunci, podul continuă să suporte greutatea unui oraș întreg.”

„E clar că nu ne simțim în siguranță, asta se vede cu ochiul liber. Trebuie reparație clar.”

Și pietonii se deplasează cu frică.

„Puțină siguranță se vede că demult nu a fost reparat, starea dezastruoasă.”

„Trotuarul pentru pietoni este avariat. Puțin mai în colo, unde e trecerea pe scări e groaznic.”

Maria are o teamă dublă: pentru ea și pentru copilul ei de trei ani, aflat în cărucior. Din cauza fisurilor de pe trotuar, femeia a fost nevoită să iasă pe carosabil, la un moment dat.

„E periculos și ar trebui de construit. Am ridicat căruciorul să pot trece că acolo trebuie să merg pe alături și am mers cu frică. Nu am încotro.”

Podul de pe strada Ismail a fost construit în 1968, când traficul era mult mai redus. Astăzi, construcția este afectată de fisuri, infiltrații, armătură corodată și bucăți de beton desprinse. În iulie anul trecut, fragmente din pod au căzut în fața unei mașini aflate în mers.

Pentru a preveni noi căderi de beton, municipalitatea a instalat plase de protecție.

Proiectul prezentat de autorități presupune intervenții ample. Vor fi înlocuite grinzile marginale, consolidate suporturile podului și schimbate rosturile de dilatație. O altă intervenție va fi reparația și extinderea cu un metru a trotuarelor. De asemenea, urmează a fi instalate bariere de protecție, schimbat asfaltul pe toate cele 4 benzi de circulație și modernizat iluminatul. Investiția este estimată la 10 milioane de euro, bani care ar urma să fie împrumutați de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „BERD-ul este partenerul numărul 1. Lotul este mult mai mare, asta este prima parte din lot.”

Dar reparația vine cu un preț al răbdării și pentru șoferi. Podul va fi închis complet, iar lucrările sunt estimate să dureze doi ani și jumătate. Ca traficul să nu se sufoce, autoritățile ar urma să amenajeze un drum paralel, care va traversa calea ferată și va capta o parte din trafic. În zonă urmează să fie amenajate și noi accese rutiere, iar mai multe intersecții vor fi conectate la un sistem de semaforizare inteligentă. Lucrările ar urma să înceapă la primăvară.