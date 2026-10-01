Poliția vine cu noi detalii despre drona depistată în apropierea localității Brănești, raionul Orhei. Experții Secției tehnico-explozive au stabilit preliminar că aparatul prezintă elemente specifice tipului „Geran”, cu motor turboreactiv.

Potrivit poliției, drona s-a lovit de copaci, apoi s-a prăbușit la sol și a explodat.

Ce este drona de tip „Geran”

Drona „Geran” este denumirea folosită de Rusia pentru o familie de drone de atac de tip „one-way”, utilizate pe scară largă în războiul din Ucraina. Modelele Geran-2 sunt versiuni rusești ale dronei iraniene Shahed-136, în timp ce variantele mai noi, precum Geran-3, sunt echipate cu motoare turboreactive și pot zbura cu viteze mai mari. Aceste aparate sunt folosite pentru lovituri la distanță și pot transporta o încărcătură explozivă.

Bunăți de dronă/ Facebook

Drona/ Facebook

Drona/ Facebook

Explozia de lângă Brănești

Incidentul a fost semnalat după ce, în zonă, a fost auzit un zgomot puternic, asemănător unei explozii. Ulterior, obiectul a fost localizat în apropierea drumului dintre localitățile Ivancea și Brănești.

La locul exploziei au intervenit serviciile specializate.

Momentul producerii exploziei a fost surprins și de camere de supraveghere din zonă.

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Recomandări către șoferi

Poliția le recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție sporită în apropierea locului unde a fost depistat aparatul și să respecte indicațiile polițiștilor aflați la locul exploziei.

O drona a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

În această seară, un obiect aerian neautorizat a pătruns din nou în spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei, a anunțat Ministerul Apărării.

Obiectul a traversat frontiera de stat la ora 20:45, din direcția localității Șerșenți, regiunea Vinița, Ucraina, spre proximitatea localității Slobozia Rașcov, în regiunea transnistreană.

Spațiul aerian zona Centru - închis temporar

În urma incidentului, spațiul aerian din zona Centru a Republicii Moldova a fost închis temporar. La ora 21:07, acesta a fost redeschis.