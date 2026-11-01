Pompieri voluntari din peste 16 localități ale țării și-au demonstrat abilitățile în cadrul întrunirii anuale, organizate de această dată la Sireți, raionul Strășeni. Evenimentul promovează curajul, rezistența și spiritul de echipă. Salvatorii spun că, deși activitatea lor este extrem de dificilă și periculoasă, sunt mereu gata să sară în ajutorul oamenilor aflați în situații de risc.

Cele 16 echipe de pompieri voluntari s-au întrecut la proba furtunului, în cadrul căreia participanții au avut misiunea de a doborî, cu ajutorul jetului de apă, mingile amplasate la distanță.

Au urmat și alte probe de foc.

Leonid BOAGHI, PRIMARUL SATULUI SIREȚI: „Este proba îmbrăcării la viteză, la viteză transportarea sinistratului și deja proba de foc, proba de apă, pentru a nimeri în țintă, totul la viteză.”

Unul dintre pompierii voluntari prezenți la eveniment este și Vasile Niță, care activează în domeniu de peste 13 ani. Acesta povestește că dorința de a salva vieți l-a motivat să aleagă această cale.

Vasile NIȚĂ, POMPIER VOLUNTAR, VICEPRIMAR: „Cel mai strașnic este atunci când arde o casă și mai ales când sunt persoane în ea. Am avut și un caz când am găsit persoană carbonizată în casă.”

Iar Radu Țurcanu, din Cojușna, spune că visul de a deveni pompier îl însoțea încă din copilărie.

Radu ȚURCANU, POMPIER VOLUNTAR: „De când mă țin minte, de mic, îmi plăcea să mai ajut animale, vă dați seara, suntem de la sat. Și băieții mi-au propus prin 2017, dar activăm de prin 2018.”

Svetlana Tabacari, îmbină activitatea de primar al localității Scoreni, cu cea de pompier.

Svetlana TABACARI, POMPIER VOLUNTAR, PRIMARUL SATULUI SCORENI: „Întotdeauna suntem la serviciu și atunci când apare o necesitate, în primul rând primarul este telefonat și nouă ne este comod.”

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „La festival a fost amenajată și o zonă de distracții, unde toți, de la mic la mare, s-au putut distra. Trambuline, tobogane, tenis de masă, fiecare și-a găsit activitatea pe plac.”

Nu au lipsit nici momentele artistice.

În prezent, în țara noastră activează 255 de posturi de pompieri voluntari cu peste 300 de persoane.