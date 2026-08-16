În premieră, persoanele cu dizabilități de vedere vor putea participa la Marea Dictare Națională. Decizia vine după ce un grup de elevi și tineri nevăzători a cerut Ministerului Educației și Președinției să creeze condițiile necesare pentru ca și ei să poată scrie aceeași dictare, în același loc și în același timp cu ceilalți participanți. Autoritățile spun că vor asigura dispozitivele și toate condițiile necesare. În primele șapte zile de înscriere, aproape două mii de persoane s-au înregistrat deja la eveniment.

„E un eveniment pentru toată lumea și toți și toate trebuie să aibă acces la acest eveniment.”

„Incluziunea are un rol important pentru societatea. Persoanele care au anumite probleme trebuie să fie integrate, incluse și suținute de societatea.”

Pentru unii, o foaie și un pix sunt suficiente. Pentru persoanele cu dizabilități de vedere, însă, participarea la un astfel de eveniment presupune și echipamente speciale. Dumitru Zabolotnîi este unul dintre tinerii care vor participa la Marea Dictare. A absolvit liceul în acest an, iar în câteva zile va începe universitatea. Pentru el, participarea la eveniment este o experiență nouă, dar și o dovadă că persoanele cu dizabilități de vedere pot participa, la fel ca toți ceilalți, la activitățile din societate.

„Pentru a participa voi avea nevoie de un aparat special care se abrevează ca CCTV. Este un fel de aparat ca o lupă electronică cu care poți să mărești textul, să schimbi culoare, să citești. Eu am CCTV-ul meu personal și cam aceasta este ceea ce am nevoie eu pentru a participa.”

Dumitru nu este singurul care și-a dorit ca evenimentul să fie accesibil tuturor. Anastasia Suslov este creatoare de conținut și una dintre persoanele care au cerut Ministerului Educației să găsească soluții pentru ca și persoanele nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere să poată participa la eveniment.

Anastasia SUSLOV, CREATOARE DE CONȚINUT: „La primile trei ediții eu stăteam acasă și priveam cu ochi de cățelușă că aș fi vrut să fiu și eu acolo, doar că nu mi-aș fi permis sau nu știam cum neapărat să particip, pentru că pentru mine o foaie și un pix nu era suficient. Și atunci anul ăsta m-am gândit, de ce să nu accesibilizăm acest eveniment, să colaborăm cu Ministerul și nu doar eu să particip, dar și alți tineri elevi care vor să o facă.”

Pentru ca participarea să fie posibilă, sunt necesare mai multe condiții. Lista este lungă, dar realizabilă: monitoare, surse de electricitate, foi cu linii mai groase, cabluri amplasate astfel încât să nu devină obstacole și un spațiu în care dispozitivele să poată fi folosite în siguranță. Potrivit ministrului Educației, Dan Perciun, tinerii vor avea toate condițiile necesare pentru a participa la eveniment.

Dan PERCIUN, MINISTRUL EDUCAȚIEI: „Da, încercăm să găsim soluții ca să fim cât mai inclusivi. Avem două situații separate, avem slab văzător și nevăzător. Pentru slab văzător, soluțiile țin de dispozitive asistive, asta înseamnă lupii, asta înseamnă amplificatoare de imagine, lucru pe care îl putem asigura și mă bucur că există această solicitare din partea lor. Este foarte bine să fim inclusivi și vom încerca să asigurăm.”

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Potrivit Ministerului Educației, în primele șapte zile de înscriere, la Marea Dictare Națională s-au înregistrat aproape două mii de persoane. În total la ediția din acest an sunt așteptate circa 3.500 de participanți din întreaga țară, dintre care aproximativ 2.500 vor scrie dictarea în Piața Marii Adunări Naționale, iar alții - circa o mie la evenimente similare care se vor desfășura în centre raionale. Marea Dictare Națională va începe la ora 09:00, iar accesul și înregistrarea participanților vor fi deschise de la 07:30.”

Participarea este gratuită, iar Ministerul Educației va asigura foile, pixurile, apa și chipiurile. La Marea Dictare Națională poate participa oricine, indiferent de vârstă sau domeniul de activitate. Doritorii se pot înscrie online până pe 24 august, completând formularul de pe pagina Ministerului Educației. Autorii celor mai bune lucrări vor fi premiați în cadrul unui eveniment public, organizat de Ministerul Educației în perioada septembrie-octombrie.