Cele două echipe guvernamentale au vizitat și Stația electrică Chișinău, care urma să fie gata la sfârșitul acestei luni. Potrivit ministrului Energiei, mâine vor demara lucrările de recepție, iar stația ar putea fi pusă în funcțiune, cel mai probabil, în luna noiembrie. Linia electrică Vulcănești–Chișinău trebuia să devină funcțională încă din decembrie 2025, termenul însă a fost amânat de mai multe ori.

Cei doi premieri – Vasile Tofan și Luca Niculescu – au vizitat Stația electrică Chișinău, parte a proiectului Liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești - Chișinău, aflat în etapa finală. Prin această linie, țara noastră va putea procura energie electrică din România, ocolind teritoriul transnistrean. Oficialii au fost informați despre evoluția lucrărilor de modernizare, echipamentele instalate și termenele de dare în exploatare a obiectivului energetic, susține ministrul Energiei, prezent și el la fața locului.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Începând cu ziua de mâine, vor demara lucrările comisiei de recepție a lucrărilor de contrucție și de instalare a echipamentului stației electrice Chișinău. Aceasta este practic ultima etapă, înainte de etapa de punere în funțiune și dare în exploatare a stației. Urmează ca pe parcursul zilelor următoare această comisie să evalueze gradul de finalitate, să vină cu anumite observații despre ce trebuie înlocuit, dar deja există o certitudine că în următoarele zile ne apropiem de momentul punerii sunt tensiune.”

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Asta înseamnă că la ora actuală, stația electrică Chișinău și-a încheiat etapa de testare a echipamentului, iar următoarea etapă îi revine comisiei de recepție. Asta înseamnă că în următoarele zile vor fi verificate dacă lucrările corespund sau nu proiectului tehnic dar și măsurilor de securitate.”

Ministrul Junghietu a precizat că lucrările sunt în întârziere din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Am spus de sfârșitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie. Uitați-vă, chiar acum a început să plouă.​​​ Desigur, pe ploaie muncitorii nu pot ieși pe șantier, dar sunt părți unde se lucrează în continuu pentru a finaliza la timp.”

Linia electrică aeriană Vulcănești–Chișinău are o lungime de 157 de kilometri, este una dintre cele mai importante componente pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Proiectul, în valoare de aproximativ 61 de milioane de euro, va permite transportul energiei din România spre Chișinău. Proiectul este finanțat de Banca Mondială, în cadrul Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic. Proiectul ar fi urmat să devină funcțional încă din decembrie 2025.