Cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova, Președinția și Agenția Națională a Arhivelor, a inaugurat o expoziție fotografică dedicată zilei istorice de 27 august 1991.

Cetățenii, invitați să vadă imagini de arhivă

Cetățenii sunt invitați la Președinție să poată vedea imagini de arhivă surprinse de fotograful Mihai Potârniche, care transmit emoția, curajul și momentele decisive în drumul spre libertate și suveranitate.

imagini/ președinte.md

imagini/ președinte.md

imagini/ președinte.md

imagini/ președinte.md

Pe 27 august va fi parada militară în PMAN

De Ziua Independenței în Piața Marii Adunări Naționale va avea loc parada militară, la care vor participa peste 2.000 de militari și reprezentanți ai structurilor participante. În cadrul paradei vor fi prezentate peste 100 de unități de tehnică militară și specială aflate în dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne.

Republica Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991, când Parlamentul a adoptat Declarația de Independență.