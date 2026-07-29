O femeie din Ucraina, acuzată că ar fi acționat în rol de curier al unei rețele de escroci, a fost trimisă în judecată. Gruparea a înșelat o juristă din Chișinău cu peste jumătate de milion de lei iar femeia acuzată acum a fost prinsă în flagrant în timp ce urma să primească alte 450 de mii de lei de la victimă.

„Comportă-te așa de parcă sunt banii tăi. La 09:40 o să ai asigurat transport spre Ucraina de la aeroport. Până atunci trebuie să schimbi banii.

- Ai venit să schimbi banii sau nu?

- Da.”

Potrivit PCCOCS, femeia făcea parte dintr-o grupare din Ucraina care înșela oamenii prin apeluri pe Viber, WhatsApp și Telegram. În acest caz, o juristă din Chișinău a fost păgubită cu peste jumătate de milion de lei. Suspecta a fost reținută în flagrant în timp ce încerca să ridice încă 450 de mii de lei și urma să ducă banii la Odesa. Dacă va fi găsită vinovată, riscă până la 15 ani de închisoare.