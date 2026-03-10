A fost lansată achiziția publică pentru contractarea lucrărilor de reabilitare a tronsonului de caldarâm din strada 31 August 1989, în perimetrul străzii Alexandr Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban.

Potrivit lui Ion Ceban, valoarea contractului este de 26.254.650 lei, iar lucrările vor dura circa 6 luni.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Procedura de achiziție publică se desfășoară conform următorului calendar: perioada pentru solicitarea clarificărilor are loc între 9 - 19 martie 2026, iar perioada de depunere a ofertelor va avea loc între 19 - 30 martie 2026”.

După mai multe amânări și replici acide între ministrul Culturii și primarul capitalei, caldarâmul de pe 31 august din centrul orașului va fi reabilitat în acest an. Primăria Chișinău a prezentat luna trecută proiectul final de reabilitare. Cei 300 de metri de drum vor fi transformați în zonă pietonală pe o parte și bandă pentru bicicliști pe de alta.

Porțiunea de caldarâm de pe strada 31 august a fost descoperită la începutul lunii martie anul 2023 în timpul lucrărilor de reparație a drumului. Iar de atunci Ministrul Culturii și primaria Chișinău s-au tot învinuit pe soarta incertă a pavajului vechi.

Potrivit arheologilor, 31 august este printre primele străzi din capitală, care au fost pavate la sfârșitul secolului al 19-lea. Ultima reparație capitală a acesteia a avut loc dupa al doilea razboi mondial.

