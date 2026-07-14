Raportul medico-legal repetat, efectuat pe urma exhumării Ludmilei Vartic a fost finalizat. Despre asta a anunțat astăzi avocatul soțului victimei, Dumitru Vartic. Potrivit acestuia, cei 6 experți, inclusiv cel din România a stabilit că Ludmila Vartic a murit prin cădere de la înălțime și că nu s-au depistat alte urme de moarte violentă.

Roman MIHĂEȘ, AVOCATUL LUI DUMITRU VARTIC: „Ceea ce putem oferi opiniei publice pe scurt este că comisia de experți medico-legali a conchis că moartea Ludmilei Vartic a survenit în momentul ipactului a corpului său de planul de aterizare. La examinarea cadavrului nu au fost constatate asfixieri. Tabloul morfologic, așa scrie aici, este specific căderii de la înălțime.”

Potrivit avocatului lui Dumitru Vartic, Roman Mihăeș, astăzi, apărarea s-a prezentat la Procuratura Generală, unde i-a fost prezentat raportul de expertiză medicala repetată în comisie, pe urma exhumării Ludmilei Vartic din 4 mai.

Contactată de PRO TV, avocata mamei victimei, Gabriela Cornacker a confirmat finalizarea raportului și că va merge mâine la Procuratură, pentru a lua cunoștință cu actul.

Am încercat să aflăm mai multe detalii despre rezultatele raportului medico legal repetat, însă responsabilii de la Procuratura Generală nu ne-au răspuns la telefon.

Cazul Ludmilei Vartic a ajuns în atenția presei în luna martie, după ce femeia s-a aruncat în gol. Pe numele soțului său, Dumitru Vartic, care a fost vicepreședintele Consiliului Raional Hîncești și membru PAS, au fost deschise două procese penale, pentru determinare la suicid și violență domestică.